Uso de vaper, una adicción letal | Desclasificado

Santo Domingo, RD.- Lo que inicialmente se consideraba una alternativa aparentemente menos dañina que el tabaco, se ha transformado en un problema de proporciones alarmantes, hablamos del oscuro mundo del vapeo juvenil y sus letales consecuencias en República Dominicana.

De acuerdo a un reportaje realizado por la periodista Addis Burgos, para el programa Desclasificado, el consumo del vaper comenzó como una moda y se ha convertido rápidamente en una adicción voraz y letal.

Un caso reciente del daño que provoca el vaper en quienes los consumen es el caso de un joven DJ quien perdió conocimiento luego de vapear.

Entre las historias desgarradoras de este fenómeno, destaca Lochy, un joven de 28 años que cayó presa de los encantos aparentemente inofensivos de un vaporizador.

Lochy y Emely eran novios desde que ambos eran menores de edad, y procesaron un bebé hoy huérfano con dos años de edad.

Según narran familiares Lochy era la alegría de la calle 11 en el barrio Buenos Aires de Santiago, donde residió toda su vida. Encabezaba las decoraciones navideñas, aposados y cocinadera en la calle. Su liderazgo y adicción por el vaper lo llevaron a poner un negocio donde ahora compartía el consumo con sus amigos. Pero, la realidad golpeó con fuerza cuando los médicos diagnosticaron una enfermedad pulmonar grave, directamente atribuible al vapeo excesivo.

Aunque ya no usaba vaper compartía con sus amigos quienes si vapeaban, lo que equivale a que se convirtió en un fumador pasivo y seguía inhalando los tóxicos.

Según un levantamiento hecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) los jóvenes están iniciando el vapeo a los 13 años como promedio. Lo peor es que a la pregunta de si fumaban, respondían que no. Asumían que solo participan de un inofensivo dispensador con sabores. En el caso de Lozán inició a los 15 años.

El vapor de sabores dulces y la promesa de una alternativa «segura» al tabaco lo envolvió como a otros cientos en una bruma tóxica. Lochy vomitaba todas las noches para poder dormir antes de darse cuenta de que sus pulmones estaban destrozados.

Según los resultados de una radiografía de tórax de Lochy a la cual el equipo del programa Desclasificado tuvo acceso, presenta cuan afectados estaban sus pulmones. Una bronconeumonía mucha acumulación de líquido, lo que científicamente se diagnostica como derrame pleural.

Al joven Lochy le extrajeron 1300 mililitros de un líquido negro de los pulmones, eso es equivalente a un litro y 300 mililitros de líquido, y regresó a su casa. Pero realmente ya era tarde, días después no podía respirar y tuvieron que regresar al médico donde fue a parar directamente a un cuidado intensivo.

El temor y la angustia se apoderaron de Lochy quien decía con miedo que no vería a su hijo crecer porque se iba a morir. Luego de un internamiento difícil en el que sufrió tres paros respiratorios, a las el 31 de diciembre del 2023, Lochy fue declarado muerto.

Familiares del joven cuentan que se quedaron muchos sueños por cumplir, incluyendo casarse. Afirmando que Emely es una joven cristiana con la cual él había planificado ir al altar.

Mientras que Emely a sus 24 años, se enfrenta a una realidad terrible, criar sola a un niño sin explicaciones. Lochy era quien dormía al pequeño, que ahora sufre angustias en las noches buscando a su padre.

La variedad de colores y sabores. Parte de un marketing diabólico para atrapar a adolescentes y jóvenes. Se difumina con olor agradable y sabor dulce, pero no es más que una mezcla de nicotina, químicos y metales pesados preparados para generar adicción.

La nicotina presente en los cigarrillos electrónicos crea una fuerte y rápida adicción.

“Cuando uno está jugando baseball, no rinde igual que antes porque ya me imagino que los pulmones están un poco desgastados, ya desde ahí uno comenzó a sentir su vaina, pero uno no le paraba a eso, uno seguía fumando y jugando normal” .

Este joven de apenas 26 años, decide ponerle un punto final al consumo de vaper, debido a que llego un momento en el que la respiración le fallaba.

Les voy a hacer una anécdota que me pasaba en el trabajo, cuando yo comía, donde yo comía en el trabajo, que me llenaba bien lleno, me asfixiaba y me asfixiaba y tenía que vomitar y tenía que agarrar un compañero cualquiera que estuviera ahí y tenía que darme golpe en la espalda para poder soltar y volver a ingerir aire y no podía respirar.

Luis David, consumidor de vaper.