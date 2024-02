Monte Plata, RD. – El joven Kelvin Rodríguez mejor conocido como Dj Sonrisa reveló que estuvo a punto de morir debido al consumo excesivo de “hookah y el vaper”, agradeciendo a Dios por darle una nueva oportunidad de vida.

“Quiero agradecer a las personas que me dieron los primeros auxilios, me reanimaron, ya que había perdido el pulso y me llevaron al hospital”, expresa Dj sonrisa en un video.

Kelvin Rodríguez llamó a los jóvenes a dejar de utilizar el vaper y la hooka porque pueden traer consecuencias fatales.

“Yo tuve al perder la vida, sino me reaniman y me dan los primeros auxilios fácilmente me hubiese muerto…Se acabó el vaper y la hooka en vida. Gracias a Dios por una nueva oportunidad.

En un video llegado a nuestra redacción se observa a Dj Sonrisa tirado en el suelo mientras personas le dan los primeros auxilios. Esto ocurrió el pasado lunes en La Bomba del municipio Peralvillo, mientras se encontraba trabajando, según dijo a este medio.

Por Genara Sánchez