Ángel Lockward habla en exclusiva sobre caso que ahora pasa a llamarse Operación Calamar

Ángel Lockward y Asociados, su propietario, y su hijo Ángel George Lockward figuran entre las personas y figuras jurídicas mencionadas en el caso que está en proceso de investigación, estos habrían recibido sumas millonarias por concepto de cesiones de créditos de las expropiaciones y compraventa del Estado que se realizaron en un tiempo récord, el jurista también es señalado por Teófilo Mota como una de las personas que lo habrían envuelto en una red de engaños.

En entrevista exclusiva a Reporte Especial con Julissa Céspedes, el abogado Ángel Lockward, defendió su participación en este entramado, antes llamado caso Donald Guerrero y ahora denominado Operación Calamar, que según las autoridades conlleva un fraude de más de 19 mil millones de pesos.

“Yo no lo sé. Porque cuando tú tienes una propiedad que ha sido declarada de utilidad pública, está ocupada por el Estado y ha sido justiprecio o tasada por la Dirección General de Catastro. Tú estás obligado a pagar. Hay un procedimiento para pagar. Yo no he notado una sola violación al procedimiento administrativo de pago y se completaba con el envío al registro de títulos para el traspaso de los títulos al Estado. En consecuencia, yo no advierto, salvo en un caso. Yo no advierto que haya ninguna irregularidad y no veo ninguna falsificación en los casos que he visto”, puntualizó.