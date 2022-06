Zelenski: Si Ucrania estuviera en la OTAN, habría batalla por independencia ucraniana

Ucrania.- Ucrania tendría que defender su independencia incluso si hubiera entrado en la OTAN, pero este proceso sería diferente al del actual conflicto militar, afirmó el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Dirigiéndose a los representantes estudiantiles de las principales universidades del Reino Unido durante una videoconferencia; el mandatario recordó que su país quería unirse al bloque militar en 2014. Si la Alianza Atlántica hubiera tomado «decisiones oportunas», dijo, se habría logrado conservar la vida de una gran cantidad de personas.

Si Ucrania estuviera en la OTAN, estoy seguro de que igualmente habría una batalla por la independencia ucraniana. Pero habría sido diferente. Eso creo. No hubieran ocurrido tantas bajas, podría haberse producido algún pequeño conflicto militar o provocaciones por parte Rusia, su disconformidad, etc., pero creo que habríamos salvado a un gran número de personas Vladímir Zelenski, presidente Uceraniano.

Zelenski también felicitó la decisión de Suecia y Finlandia de querer ser parte de la Alianza Atlántica, elección que calificó de «madura». Al mismo tiempo, lamentó que ese paso no se diera antes de que Moscú lanzara su operación militar especial en Ucrania.

Promesa de ingreso a la Alianza

El jueves, el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana, declaró que al presidente Zelenski se la hará una invitación formal a la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio.

En el 2008 se celebró en Bucarest una reunión de la OTAN durante la cual el bloque militar prometió que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros, aunque sin detallar ninguna fecha concreta. En marzo del 2018, Kiev obtuvo el estatus de aspirante a miembro de la OTAN. Para febrero del 2019, el país estableció en su Constitución la intención de integrarse a la Alianza, así como a la Unión Europea.

«No serán miembro de la OTAN»

Luego que Rusia lanzara el 24 de febrero su operación militar para desmilitarizar a Ucrania y poner fin a los ataques ucranianos contra la población de Donbass, el presidente Zelenski ha afirmado en repetidas ocasiones que es consciente de que su país no formará parte de la Alianza. En ese contexto, el mandatario instó a finales de marzo a Occidente a «ser valiente» y decirle a Ucrania que no entrará en la OTAN. «Solicité en persona que dijeran directamente que nos aceptarían en la OTAN dentro de uno, dos o cinco años, o que nos dijeran claramente que no. Y la respuesta fue muy clara: ‘No serán miembro de la OTAN’. Pero públicamente nos dicen que las puertas permanecerán abiertas», aseguró Zelenski en aquel entonces.

La expansión hacia el este de la OTAN y la determinación de Ucrania por formar parte del bloque militar figuran entre las principales preocupaciones de seguridad expresadas reiteradamente por Rusia. Sin embargo, la Alianza Atlántica se ha negado a discutir este asunto con Moscú; y esto argumentando que el país euroasiático no tiene voz en lo referente a las aspiraciones de otras naciones de integrar el bloque.

En 1990, el entonces secretario de Estado de EE.UU., James Baker, prometió al líder soviético Mijaíl Gorbachov que la OTAN no avanzaría «ni una pulgada hacia el este» si Alemania se reunificaba, pero la coalición atlantista hizo exactamente todo lo contrario. Desde entonces, el bloque ha incorporado 14 países: República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria; también Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte.

