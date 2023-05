Sospechoso de ejecutar cinco vecinos en Texas había sido deportado cuatro veces a México

Houston, Texas. – La cacería por el hombre armado sospechoso de matar a cinco vecinos, incluido un niño de 9 años, en Texas continúa luego de que las autoridades han ofrecido una recompensa de $80,000 y el FBI ha reconocido que tienen «cero pistas» sobre su paradero.

Según las autoridades, Francisco Oropesa Torres-Pérez, de 38 años, originario de México, es el responsable de la masacre y por él se ha lanzado una cacería a nivel local y nacional.

De acuerdo con la Policía de Inmigración de Texas (ICE, por sus siglas en inglés), Oropesa Torres-Pérez ha sido deportado en cuatro oportunidades desde Estados Unidos a México. La primera fue en marzo de 2009; la segunda, en septiembre del mismo año; luego en enero de 2012 y, finalmente, en julio de 2016.

En el año 2012, Oropesa Pérez-Torres fue arrestado y condenado en el Condado Montgomery por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pasó un tiempo en la cárcel condal.

El sospechoso es descrito como un hombre de 5´6″ de altura y unas 180 libras de peso. Este enfrenta cinco cargos de homicidio y se le asignó una fianza de $5 millones.

La búsqueda de las autoridades sigue y se apoyan en la recompensa ofrecida que llega a los $80,000, dado que inicialmente se reconoció por parte del FBI que tenían “cero pistas”.

“Lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque por ahora estamos llegando a callejones sin salida”, dijo James Smith, el agente especial del FBI a cargo del caso, durante una conferencia de prensa. “Les puedo decir que ahora tenemos cero pistas”, agregó.

REWARD: There is a combined reward of up to $80,000 ($25,000 from the FBI) for information leading to the arrest of Francisco Oropesa.



If you have information about Oropesa or the #ClevelandTXshooting, submit tips via https://t.co/G7iWD3Yw4f or 1-800-CALL-FBI (press option 1). pic.twitter.com/TYac8vYapb