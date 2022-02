VIDEO: Rusia destruye el Antonov AN-225, el avión más grande del mundo

El gobierno de Ucrania confirmó la destrucción del Antonov AN-225 Mriya. Se trata de un baluarte de la aviación, pues era el avión más grande del mundo. La aeronave se hallaba en el aeropuerto ucraniano de Hostomel, a escasos kilómetros de Kiev.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022