Republicanos piden la renuncia del secretario de Seguridad de Joe Biden

Santo Domingo, RD.- El líder del partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, exigió este martes la renuncia del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, por su manejo de la crisis migratoria en la frontera sur.

«Hoy le estoy pidiendo al secretario que renuncie. No puede ni debe permanecer en ese puesto», dijo McCarthy durante una conferencia de prensa en El Paso, Texas. Donde aseguró que en caso contrario, los republicanos de la cámara baja iniciarán una investigación. Con miras a un juicio político cuando tomen el control de esa instancia legislativa el próximo año.

Según McCarthy, el país atraviesa «la peor crisis fronteriza en su historia», y culpó a las acciones de Mayorkas por la actual ola de migración ilegal.

«Es posible que nuestro país nunca se recupere del abandono del deber por parte de este secretario», aseveró.

Sobre la frontera

La semana pasada, Mayorkas afirmó que la frontera de EE.UU. con México es «segura», y que la Administración Biden está priorizando allí los esfuerzos contra el contrabando para disminuir las tasas de delincuencia.

Estas declaraciones alteraron a los republicanos. Que acusan a la Casa Blanca de alimentar la crisis migratoria al hacer retroceder las políticas fronterizas de la era Trump.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que los republicanos «no tienen ningún plan» para abordar el tema de la migración.

«McCarthy no tiene ningún plan. El partido Republicano no tiene ningún plan. No hacen nada excepto trucos políticos», dijo.

La seguridad fronteriza estadounidense enfrenta grandes retos operativos y humanitarios. Durante este año se ha registrado un número récord de detenciones de migrantes indocumentados, con un total 2.766.582.