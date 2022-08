Polémica en Chile por un comercial contra la Constitución por «promover violencia»

(EFE).- Organizaciones LGTBI pidieron este lunes al Consejo Nacional de Televisión de Chile retirar un comercial en contra de la nueva Constitución que se publicitaria en dos semanas; y denunciaron que la pieza televisiva «promueve la violencia y el silencio de las víctimas».

En el anuncio, de poco más de 2 minutos, un joven cuenta cómo se vio obligado a ejercer la prostitución y fue disparado por un cliente al que decidió no denunciar «por amor».

«El día del accidente me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me debía plata (…) Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor», señaló el joven, que se identificó como Alejandro Matilde.

«Si nos quisiéramos más, no me habrían disparado. En Chile nos quisiéramos más no habría tantos crímenes. Quisiéramos más no aprobaríamos el texto que escribió la convención constituyente», agregó Matilde en la polémica pieza audiovisual.

Para Ramón Gómez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh);»ni la televisión ni ningún medio de comunicación pueden ser un canal que valide la violencia ni menos que inste a víctimas a guardar silencio»,

Lo que se describe en el video, añadió el activista; «no es un acto de amor, es una utilización inmoral de un eslogan político que daña la dignidad humana».

«NO DENUNCIAR ES VIOLENCIA»

La directora de la Fundación Iguales, Isabel Amor, indicó por su parte que; «no denunciar es un acto violento» y «es permitir que la violencia siga campeando libremente».

«El video que lanzaron desde la campaña del ‘Rechazo’ es una afrenta para las víctimas; para sus familias y para todas las personas que trabajamos para tener un país más digno y más igualitario», agregó.

Más de 15 millones personas en chile están llamados a las urnas el 4 de septiembre para decidir si desean aprobar la nueva Constitución o mantener la actual; heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

Los últimos sondeos revelaron que se mantiene la tendencia a rechazar el texto, con una diferencia de más de 10 puntos.

La derecha y parte de la centro izquierda votarán en contra al calificar el nuevo texto como «radical», mientras que la izquierda está haciendo campaña a favor del «Apruebo»; aunque se ha comprometido a alcanzar un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos.

La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho, frente al Estado secundario del texto actual, y consagra derechos como salud pública y universal; educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.

El carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado; son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más .