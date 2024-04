Organizaciones de Georgia brindan ayuda de emergencia a Haití en medio de crisis

En la República de Haití se está produciendo una crisis de años y un colapso del gobierno. Se estima que alrededor de 200 pandillas controlan grandes extensiones de territorio y municipios, principalmente en la capital, Puerto Príncipe.

Hace unos días los funcionarios del gobierno declararon el estado de emergencia y emitieron un toque de queda.

La aceleración de la crisis está cortando el suministro de alimentos y limita el acceso a la atención médica. Tanto así que obliga a las personas a abandonar sus hogares.

Fundadora de una escuela en Puerto Príncipe

En la edición especial del miércoles de “Closer Look”, hablaron con Ghislaine, educadora y fundadora de una escuela en Puerto Príncipe. Habló de cómo ha sido la vida en la ciudad durante los últimos tres meses.

Hablan con representantes de organizaciones

La presentadora del programa, Rose Scott, habló con varios invitados sobre lo que están haciendo sus respectivas organizaciones para proporcionar recursos de emergencia en medio de la crisis. Así como también sus solicitudes urgentes para los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el Congreso y los líderes de las Naciones Unidas.

En dicho programa participaron: Alan Seelinger, director ejecutivo de la organización Light from Light, con sede en Atlanta Louis Wilkinson con Give To Haití Wallis Etienne con International Women of H.O.P.E., una haitiana-estadounidense de primera generación, administradora de contratos federales de EE. UU.

Sobre ayudas para Haití de organizaciones años anteriores

Decenas de organizaciones no gubernamentales que aún tienen sede en Puerto Príncipe, la capital, se sumaron al pedido de contribuciones a través de sus sitios web.

Helicópteros del gobierno estadounidense llegarob al país con cargamentos de agua y arroz, como en 2010.

Pero con los miles de millones de dólares donados desde el terremoto de 2010, hay quienes se preguntan por qué Haití no estaba mejor preparado para la tormenta que llegó seis años después.

¿En qué se invirtió ese dinero?

Falta de transparencia

La mayoría de las organizaciones de cooperación asentadas en Haití desde 2010 desarrollaron sus proyectos mediante empresas privadas y sin la contraloría del gobierno local.

«No confiaban en que el Estado fuese capaz de administrar bien los fondos por la tradición de inestabilidad y corrupción en las instituciones«, le dijo a BBC Mundo Jocelyn McCalla, activista y colaborador de la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos en EE.UU.

Con información de BBC y otras agencias