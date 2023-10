La ONU anuncia creación de fondo para solventar cuestiones sociales en Venezuela

La ONU anunció la creación de un fondo fiduciario para la tensión social en Venezuela. Aunque el organismo mundial no hizo mayores precisiones, se estima que sean parte de los más de 3.000 millones de dólares acordados por el gobierno y la oposición de Venezuela en noviembre de 2022.

La Organización de las Naciones Unidas anunció el jueves que creará un fondo fiduciario a fin de atender cuestiones básicas a personas vulnerables en Venezuela.

“Las Naciones Unidas establecerán un fondo fiduciario de múltiples socios para apoyar la implementación del acuerdo social en Venezuela. Las actividades financiadas por el fondo fiduciario de socios múltiples beneficiarán a las personas vulnerables en Venezuela brindándoles atención médica y otras necesidades básicas”, señaló un portavoz de la ONU sin ofrecer muchos más detalles.

El anuncio se da precisamente un día después de que la Plataforma Unitaria –un sector de la oposición- y el gobierno de Nicolás Maduro firmaran dos acuerdos. Este para la realización de elecciones y que dieron como resultado inmediato el anuncio de Estados Unidos del levantamiento parcial de sanciones económicas a Caracas. Además de la liberación de al menos cinco presos políticos en la nación latinoamericana.

Acuerdo para creación de fondos

Ya en noviembre de 2022 el oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron en México, el acuerdo para la creación del fondo que adelantó la ONU, de 3.000 millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, y que debe administralos la ONU.

Tras el anuncio de la firma en Barbados, la administración del presidente Joe Biden, explicó que el levantamiento de las sanciones al petróleo y el gas es de manera temporal –medio año- está sujeto a la liberación de los presos políticos y la habilitación de todos los candidatos no oficialistas que estimen participar del proceso electoral.

Más tarde, el jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, negó en una declaración pública que los acuerdos incluyan alguna de las solicitudes expresadas tanto por el secretario de Estado Antony Blinken como por su asesor para el Hemisferio Occidental, Juan González.

“Venezuela no acepta presiones, ni chantajes ni sobornos ni injerencia de poder ni de país alguno (…) no aceptamos, no aceptaremos jamás”, zanjó.