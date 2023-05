Ocho muertos por tiroteos durante Memorial Day en Chicago

La policía de Chicago dice que ocho personas murieron y al menos otras 26 resultaron heridas en tiroteos en toda la ciudad durante el fin de semana festivo.

El primer tiroteo fatal del fin de semana ocurrió justo antes de la 1:00 am del sábado en la cuadra 7800 de South Seeley.

Según la policía, un hombre de 33 años fue encontrado inconsciente en una acera después de recibir un disparo en la axila izquierda. Lo declararon muerto en el lugar y no hay sospechosos bajo custodia.

Justo después de las 2:00 am en la cuadra 500 de West Surf, un hombre de 34 años lo encontraron tirado en una acera después de recibir un disparo en el pecho, dijo la policía. La víctima la llevaron a un hospital del área, donde lo declararon muerto. No hay sospechosos bajo custodia y la policía continúa investigando.

Dos personas recibieron disparos en la cuadra 2300 de West 18th Street aproximadamente a las 2:55 a. m. del sábado. Ambas víctimas estaban paradas en una acera cuando se escucharon los disparos, según la policía.

Un hombre de 36 años un disparo lo alcanzó en la cara y lo declararon muerto en un hospital del área. Otra víctima, una mujer de 37 años, también recibió un golpe en la cara y se encuentra en estado crítico.

Dos tiroteos fatales adicionales ocurrieron con menos de una hora de diferencia el sábado por la mañana, incluido uno en la cuadra 1100 de North Ridgeway, dijo la policía.

Hallazgo en el lugar de los hechos

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a un hombre que presentaba múltiples impactos de bala. Lo llevaron por otra persona a un hospital antes de que los paramédicos de Chicago lo transfirieran a otra instalación. Más tarde lo declararon muerto. No hay sospechosos bajo custodia.

Justo antes del mediodía del sábado en la cuadra 7900 de South Ashland, cuatro personas fueron baleadas por una persona en un vehículo que pasaba.

Una mujer de 69 años que golpearon mientras estaba sentada en un vehículo y luego murió a causa de sus heridas.

Un hombre de 26 años recibió un disparo en el hombro, un hombre de 34 años recibió un balazo en el brazo izquierdo y un hombre de 55 años recibió un tiro en la espalda. Los tres fueron hospitalizados en buenas condiciones, dijo la policía. No hay sospechosos bajo custodia.

Aproximadamente a las 9:50 pm en la cuadra 9800 de South Avenue L, un hombre de 20 años caminaba por una acera cuando recibió un disparo en la espalda. Según la policía, el hombre lo llevaron a un hospital del área, donde lo declararon muerto.

Un hombre de 26 años que salía de una gasolinera en la cuadra 500 de East 67th Street recibió un disparo de una persona en una camioneta SUV aproximadamente a las 10:54 p.m. Sábado.

La policía dice que el hombre recibió un disparo en la espalda y lo declararon muerto en un hospital cercano.

Justo después de las 12:30 am del domingo, en la cuadra 1000 de West 105th Street, un hombre de 20 años caminaba por una acera cuando dos hombres se le acercaron y abrieron fuego, golpeándolo varias veces en la cabeza y las piernas. La policía dice que el hombre lo declararon muerto en la escena.

Aquí están el resto de los tiroteos del fin de semana hasta ahora.

Domingo -28 de mayo

Aproximadamente a las 12:50 a. m. en la cuadra 600 de West Barry, tres hombres recibieron disparos mientras estaban parados en una acera. Una de las víctimas la llevaron a un hospital del área en estado grave luego de recibir un golpe en la espalda. Otros dos hombres, uno de 22 años y otro de 32, fueron hospitalizados en buenas condiciones.

En la cuadra 4700 de South Honore aproximadamente a las 12:55 a.m., un hombre de 39 años recibió un disparo en el pie, dijo la policía. El hombre lo trasladaron a un hospital del área en buenas condiciones.

Una mujer de 22 años estaba sentada en un automóvil en la cuadra 700 de West 54th Street aproximadamente a la 1:44 a. m. cuando recibió un disparo en la cabeza. La policía dice que los amigos de la mujer la llevaron a un hospital del área, donde se encuentra en estado grave.

La policía dice que un hombre de 26 años caminaba en la cuadra 2700 de West Ogden aproximadamente a las 2:50 a.m. cuando una persona en un sedán negro le disparó en la pierna izquierda. Lo trasladaron a un hospital de la zona en estado crítico.

Aproximadamente a las 3:54 a. m. en la cuadra 3300 de West Douglas Boulevard, una mujer de 23 años estaba en una acera cuando le dispararon en las nalgas. La policía dice que la mujer la llevaron a un hospital del área en buenas condiciones.

Sábado 27 de mayo

Un hombre de 29 años recibió un disparo alrededor de las 5:39 p.m. en la cuadra 6300 de West Montrose, dijeron las autoridades. La víctima la abordó un sospechoso que sacó una pistola y disparó. Lo golpeo en el estómago y transportado al hospital en estado crítico.

Un hombre de 32 años sufrió una herida de bala en la cuadra 300 de West 43rd Street poco después de las 7:45 p.m. y lo dejaron en el Hospital de la Universidad de Chicago en estado crítico, según la policía. La policía no tiene detalles sobre el incidente y nadie está bajo custodia.

Un joven de 17 años recibió un disparo en la parte superior del muslo izquierdo poco después de abrir la puerta principal de una residencia poco antes de las 10:25 p.m. en la cuadra 9700 de South Merrill Avenue, dijo la policía. Lo llevaron al Hospital de la Universidad de Chicago en buenas condiciones. Los detectives están investigando y nadie está bajo custodia.

Un hombre de 33 años resultó gravemente herido en un tiroteo en la cuadra 900 de West Randolph Street justo antes de la 1:20 a. m., según la policía. Las autoridades dijeron que el hombre estaba parado en una esquina cuando un ocupante de un vehículo abrió fuego y lo golpeó en el pecho. El hombre lo trasladaron a un hospital local en estado crítico. Nadie está bajo custodia.

Otros detalles

Un hombre de 25 años fue descubierto dentro de un vehículo con una herida de bala en la cabeza en la cuadra 1400 de West 49th Street justo antes de la 1:20 a. m., dijo la policía. El hombre fue llevado al Hospital de la Universidad de Chicago en estado crítico. No hay nadie bajo custodia ni más información sobre el tiroteo.

Un hombre fue dejado en el Hospital Mount Sinai en estado crítico con una herida de bala en la cabeza, según las autoridades. Hasta el momento se desconoce dónde ocurrió el tiroteo. No hay nadie bajo custodia y el incidente está bajo investigación.

Una adolescente de 16 años estaba parada en la acera en la cuadra 3000 de West Jackson Avenue poco después de la 1:10 a.m. cuando se dispararon tiros en su dirección, según la policía. La joven recibió un golpe en el costado derecho y la llevaron al Hospital Mount Sinai en buenas condiciones. No hay nadie bajo custodia y el tiroteo está bajo investigación.

Un hombre de 34 años fue descubierto en la acera con una herida de bala en el pecho justo antes de las 2:15 a.m. en la cuadra 500 de West Surf Street, según las autoridades. El hombre fue llevado al Centro Médico Masónico de Illinois, donde fue declarado muerto. No hay más información y nadie está bajo custodia.

Un niño de 14 años estaba parado en una acera en la cuadra 7000 de South Ada cuando sufrió una herida en el brazo por disparos. La policía dice que el adolescente rechazó el tratamiento médico y no hay sospechosos bajo custodia.

Viernes 26 de mayo

Aproximadamente a las 17:39 en la cuadra 6300 de West Montrose, otro individuo se acercó a un hombre de 29 años y abrió fuego, golpeando a la víctima en el estómago. Lo trasladaron a un hospital de la zona en estado crítico.

Un hombre de 32 años recibió un disparo en la pierna y lo dejaron en un hospital del área en estado crítico, dijo la policía. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Aproximadamente a las 10:24 p. m., en la cuadra 9700 de South Merrill, un joven de 17 años recibió un disparo cuando abría la puerta principal. La policía dice que el adolescente recibió un golpe en la parte superior del muslo izquierdo y fue hospitalizado en buenas condiciones.