El programa de parole humanitario para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos ha permitido la entrada a EEUU de cientos de miles de migrantes durante la primera mitad del año, indicaron las autoridades migratorias.

WASHINGTON. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este el viernes que más de 181.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han llegado a Estados Unidos, tras beneficiarse del parole humanitario.

Un funcionario de ese departamento detalló que este programa ha “reducido de manera significativa la migración irregular y ha negado a los traficantes la oportunidad de explotar a estos individuos”.

Según la nota, hasta el fin de julio, más de 41.000 personas de Cuba, 72.000 de Haití, 34.000 de Nicaragua y 63.000 de Venezuela han sido examinados y autorizados para viajar a EEUU. Detalla que allí reciben autorización final para quedarse por dos años en el país bajo el programa.

A este número de suman unos 39.000 cubanos, más de 60.000 haitianos y 27.000 nicaragüenses. También de 55.000 venezolanos que ya entraron al país, según indicaron las autoridades.

DHS apuntó que “siguen procesando a las personas que han solicitado” el parole a través de un sistema que escoge la mitad de las solicitudes por oden de llegada y la otra mitad a través de un sistema de lotería.

Según el funcionario, “ese enfoque ha sido exitoso y funciona en la medida en que vemos un interés continuo en el programa”.

DHS no detalló cuántas personas han solicitado al programa de parole humanitario ni cuantas fueron aprobadas en el mes de julio.

Hasta 30.000 personas podrían beneficiarse mensualmente del programa, según había establecido el gobierno estadounidense.

Cruces irregulares de migrantes aumentaron de un mes a otro

El número de encuentros con personas indocumentadas aumentó el mes pasado. Esto, pese a la dramática reducción de cruces ilegales de migrantes en la frontera sur de EEUU, que se había reportado en junio tras el fin del Título 42.

Los datos revelados la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) apuntan a que las autoridades tuvieron 132.652 encuentros con migrantes irregulares durante julio.

En junio, el número de dichos encuentros había alcanzado su punto más bajo en dos años. Pese al aumento, DHS aseguró que la cifra actual permanece “menor” a la de julio de 2022 por un 27 %.

“Los encuentros de la Patrulla Fronteriza se mantuvieron significativamente más bajos de lo que eran en el período previo al final de la medida de salud pública del Título 42 en mayo», dijo el funcionario.

La frontera no está abierta pero, como todos los años, estamos viendo flujos de inmigrantes que llegan y eso se ve impulsado por las tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para alentar la migración. Acotó el funcionario.

Autoridades migratorias continúan procesando a migrantes bajo el Título 8. Este, entre otras cosas, supone la deportación, inelegibilidad para vías legales de migración y la prohibición de entrada al país por cinco años.

El uso de CBP One continúa en aumento

Se informó, que durante julio, las autoridades fronterizas procesaron a más de 44.700 personas. Las misms tenían una cita con CBP One para presentarse ante un puerto de entrada en la frontera estadounidense, indicaron las autoridades.

Las principales nacionalidades que han logrado acceder a los servicios de la aplicación son haitianos, mexicanos y venezolanos. Actualmente, CBP One permite la reserva de hasta 1.450 citas al día para personas que se encuentren en el centro o norte de México.

Desde su implementación en enero de este año, según CBP, la aplicación ha permitido a más de 188.500 personas agendar un espacio.

“Estos caminos nos brindan información avanzada sobre quién viene a nuestra frontera y nos permiten emplear mejor los recursos de la Patrulla Fronteriza para interceptar a aquellas personas que eligen no aprovechar estos caminos y, en cambio, intentan cruzar entre los puertos de entrada. Dijo el funcionario de DHS.

Unas 6.000 personas adicionales que no tenían citas de CBP One también fueron procesadas en los puertos de entrada, según DHS. Esto “es increíblemente importante y una parte clave del acceso a la frontera para las personas que no pueden acceder a CBP por una razón u otra”.

El gobierno estadounidense apunta a que el número de personas refugiadas en el hemisferio occidental está en un “alto récord”, con más de 7.2 millones de venezolanos que han huido de su país. Actualmente, un 83 % de esa población se encuentra en países de América Latina y el Caribe.