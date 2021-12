Longevo de 87 años se gradúa de la universidad junto a su nieta

Redaccion Internacional.- Nunca es tarde para cumplir los sueños si hay voluntad, así lo demostró el longevo de 87 años que se graduó de la universidad.

Se trata del estadounidense Rene Neira, quien a sus casi 88 años obtuvo un título en economía en la Universidad de Texas.

El estadounidense inició sus estudios en el 1950 se matriculaba de forma intermitente durante los últimos 40 años.

El anciano inició sus estudios hace 70 años, sin embargo, tras formar una familia abandonó la universidad para dedicarse a trabajar.

No obstante continuó tomando clases aunque no de forma constante, desde la década de 1980.

A pesar de que el anciano no consiguió oficialmente los créditos necesarios para graduarse, su familia intercedió por él ante las autoridades de la universidad, por lo que estas decidieron otorgarle un título de reconocimiento.

La historia fue contada por Melanie Salazar, nieta de Rene, que también se graduó junto a su abuelo en la misma universidad.

Su nieta cuenta que nunca recibieron clases juntos, pero que a veces se reunían en la cafetería o en la biblioteca a estudiar juntos.

"Definitivamente la graduación fue un momento especial […] definitivamente estoy orgullosa de mi abuelo", escotó Salazar.

La universidad expreso a través de su cuenta de Twitter el siguiente

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!

#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F

— UTSA (@UTSA) December 13, 2021