Japonés gana más de 60 mil dólares al año «alquilándose» a otros

Shoji Morimoto es un japonés de 39 años noticia en todo el mundo luego de que se diera a conocer su historia y la peculiar forma que encontró para ganar dinero sin tener que esforzarse.

El hombre afirma que en el año 2018 luego de sufrir durante mucho tiempo debido a que no le gustaba su trabajo, decidió comenzar a «alquilarse» en redes sociales para generar una nueva fuente de ingresos. Mediante este «método Morimoto», el japonés logra cobrar, en promedio, unos 100 dólares por salida y diariamente puede fácilmente tener hasta tres clientes programados.

"Me alquilo"



Shoji Morimoto ha encontrado su vocación: no hacer nada. Y ofrecerlo como un servicio a los demás. Su negocio no deja de crecer./ic#DWEconomía pic.twitter.com/ewu0HZPfSA