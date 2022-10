Hablan los pasajeros del avión de Latam que perdió motor en pleno vuelo

Comienzan a salir a la luz los testimonios de las personas que estuvieron en el avión de Latam que quedó destruido el miércoles a causa de una fuerte tormenta de granizo en su ruta de Chile a Paraguay, lo que le obligó a hacer una escala forzosa en Brasil.

Una de las pasajeras, Pabla Thomen contó que uno de los peores momentos fue cuando la azafata les comunicó que se prepararan para un aterrizaje forzoso.

«Ahí abracé a mi hija, pero se me desabrochó el cinturón de seguridad y comencé a pedir socorro. Gracias a Dios, un hombre se apiadó de nosotras y me ayudó. Fue lo más terrorífico de mi vida”, declaró Thomen a la radio 1080 AM.

«Dentro lo que se sentía era golpe tras golpe», añadió la mujer.

Los pasajeros del avión de Latam captaron en video la noche de terror que pasaron. En las grabaciones difundidas en redes sociales se escucha el impacto de la tormenta de granizo contra el avión.

Aterrador



Nuevo video de la fuerte turbulencia registrada durante un vuelo de #LATAM de #Chile a #Paraguay el cual dejó el parabrisas del avión dañado así como el motor y nariz del avión.



Créditos al autor del vídeo #LatamAirlines pic.twitter.com/GRi5D4FInG — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) October 27, 2022

Luego del aterrizaje “las azafatas empezaron a gritar en inglés, después empezó a bajar la velocidad y ahí pudimos respirar; todos los pasajeros que estuvimos ahí salimos disparados”, explicó Pabla.

El avión de Latam aterrizó con la parte delantera destruida, con los parabrisas rotos y con un motor menos.

Los pasajeros y la tripulación del vuelo 1325, en el que viajaban 48 personas, se encuentran en “buenas condiciones”, informó el jueves la aerolínea.

Solo algunos pasajeros que viajaban en el avión se descompensaron por las fuertes turbulencias y tuvieron que ser asistidos por paramédicos de la terminal aérea paraguaya cuando eventualmente tocaron tierra tras la angustiosa odisea.