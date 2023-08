Fernando Villavicencio prometía luchar contra el narco y había recibido amenazas

«Es tiempo de valientes«. Ese es el lema que buscó promover Fernando Villavicencio para su campaña presidencial, de cara a las primarias del 20 de agosto en Ecuador. Su frase apuntaba a dos temas que concentran la atención en el país sudamericano: la corrupción y el narcotráfico, que hace años preocupan a los ciudadanos ecuatorianos. Villavicencio prometía combatir ambos males y enfrentar con fuerza la delincuencia, hechos por los que había recibido múltiples amenazas de muerte.

Villavicencio prometía combatir ambos males y enfrentar con fuerza la delincuencia, hechos por los que había recibido múltiples amenazas de muerte.

Eso, hasta que este miércoles las amenazas se concretaron: luego de participar de una actividad en el colegio Anderson de Quito, Villavicencio fue atacado por tres sicarios armados, quienes le habría asestado al menos dos disparos en la cabeza cuando ingresaba a un vehículo.

Si bien lo trasladaron de urgencia hasta un recinto asistencial cercano, falleció producto de la gravedad de sus heridas. En tanto, que capturaron a uno de los supuestos atacantes. Pero murió a los pocos minutos ya que antes de su detención se enfrentó a tiros con la policía.

Lo cierto es que el crimen tiene conmocionado a todo Ecuador, que salió en masa a condenar el asesinato e incluso algunas personas se han manifestado en Quito por este hecho.

El presidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo estar «indignado y consternado«. Además anunció una reunión de emergencia de su Gabinete de Seguridad para indagar la situación.

Atentado en su contra

Según recogen los medios locales, Villavicencio tenía 59 años y era periodista, profesión con la cual realizó diversas investigaciones y denuncias por corrupción. Estaba casado con Verónica Sarauz y tenía cinco hijos.

Tras décadas ejerciendo como reportero y asesor, en 2021 dio el salto hasta la Asamblea Nacional de Ecuador. Donde de inmediato comenzó su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Donde también se transformó en un fuerte crítico de la gestión del ex presidente Rafael Correa (2007-2017). No obstante, las amenazas no se hicieron esperar.

Así, en la madrugada del 3 de septiembre de 2022, fue víctima de un atentado en su domicilio, donde lo atacaron con múltiples impactos de balas. Sin embargo, salió ileso.

De ahí en adelante, la seguridad de Fernando Villavicencio corría peligro, lo que aumentó aún más cuando anunció su candidatura presidencial, justo después de la disolución del Congreso por parte del presidente Lasso.

Villavicencio buscaba competir como abanderado del Movimiento Construye, en un binomio conformado junto a la ambientalista Andrea González. De acuerdo a las encuestas, corría en la cuarta o quinta posición de las preferencias, entre los ocho candidatos inscritos a las primarias.

Amenazas recientes

La policía ecuatoriana reconoció que el candidato recibió una serie de amenazas de muerte antes del crimen cometido esta jornada, las que incluso denunció públicamente Villavicencio.

Por ejemplo, la semana pasada el abanderado dijo que lo habían amedrentado por prometer que no haría tratos con ninguna mafia.

«En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego, la policía va a atacar primero, la policía va a intervenir. Vamos a sacar de sus guaridas a todos los criminales y vamos a ponerlos en sus sitios, con las armas en la mano y también con la ley«, sostuvo aquel día.

A esto se suman otras amenazas que sufrió Villavicencio y su equipo de seguridad antes del atentado por parte de un reconocido narcotraficante ecuatoriano denominado «Fito«.

«Se recibió la visita de varios emisarios de alias Fito. Para decirles que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los ‘Chaneros’ me van a quebrar. Efectivamente eso fue y mi decisión fue continuar con la campaña electoral«, indicó.

Junto con esto, reveló que recibió «otras dos amenazas de un teléfono cuyo código está domiciliario en Indonesia y que tiene el perfil de Fito. Uno de los militares de equipo pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada, recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y contra el equipo de seguridad (…) Luego el mismo oficial de servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo ‘estamos aquí en el aeropuerto’. Sabían exactamente todo lo que hacemos y esta nueva amenaza también puse en manos de la fiscal general Diana Salazar«.

A raíz de esta situación, se había dispuesto protección policial para Villavicencio, lo que sin embargo falló en esta ocasión y terminó con su deceso, en un caso que preocupa a todo Ecuador y por el que el resto de los candidatos presidenciales decidió suspender sus respectivas campañas.

Fuente: Emol