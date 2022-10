Durante la Comisión Especial del Parlamento Europeo, el eurodiputado holandés Robert Roos preguntó al respecto a una directiva de la farmacéutica. La vacunación masiva estuvo basada en una «mentira barata», asegura Roos

El pasado lunes, 10 de octubre, se celebró en el Parlamento Europeo la Comisión Especial para analizar la compra de las vacunas contra la Covid-19. A la sesión acudieron distintos representantes de las compañías farmacéuticas a las que se compraron millones de dosis. También estaba invitado el CEO de la compañía Pfizer, que finalmente no acudió, según publica el Diario 16.

La gran mayoría de las preguntas giraron en torno a la supuesta falta de transparencia en su informe denunciada por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el pasado 12 de septiembre. En concreto, se denunció el conjunto de irregularidades en el proceso de adquisición de las vacunas, la falta de análisis, de control, y de publicación de cuestiones fundamentales como el contrato firmado entre la Comisión Europea y las propias farmacéuticas.

Los eurodiputados presentaron sus preguntas, algunas de las cuales no fueron respondidas en el acto. Además, la propia presidenta de la Comisión Especial tuvo que pedir a los representantes de las compañías que se ajustasen a contestar lo que se les había preguntado, ya que intentaron continuamente eludir las respuestas ante las cuestiones más incómodas.

Toda la sesión fue retransmitida y puede ser consultada con interpretación simultánea en español en este enlace, segun informa el periodico El Heraldo.

Robert Roos, eurodiputado holandés del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, publicó este martes 11 de octubre un vídeo que ha revolucionado las redes sociales. En él denuncia que las vacunas nunca fueron testadas para evitar o frenar la transmisión del virus. Esto pone en evidencia la validez del pasaporte Covid que, dice, ha estado basado en una mentira.

Falta de pruebas pone en duda pasaporte Covid

“Sí usted no se ha vacunado, usted es antisocial. Esto es lo que dijeron el primer ministro y el Ministro de Sanidad. No te vacunas solo por ti, también por los demás. Lo haces por toda la sociedad. Eso dijeron. Esto ha resultado ser un sinsentido. En una audiencia sobre la covid en el Parlamento Europeo uno de los directores de Pfizer me ha admitido que cuando se introdujo la vacuna nunca fue probada para parar la transmisión del virus”.

“Esto elimina -añade- toda la base legal para el pasaporte Covid. El pasaporte introdujo una discriminación institucional masiva cuando los ciudadanos perdieron acceso a partes esenciales de la sociedad. Esto es importante, incluso criminal”.

En el texto del tuit que acompaña este vídeo el eurodiputado añade que “el único propósito del pasaporte Covid es obligar a la gente a que se vacune”.

El vídeo continúa con el fragmento de la pregunta del eurodiputado durante la Comisión Especial en el Parlamento Europeo. Ross pide una respuesta de sí o no ante una pregunta “directa”: “¿Fue la vacuna de Pfizer contra la covid testada para frenar la transmisión del virus antes de ser lanzada al mercado?” Y continúa: “Si no fue así, por favor, dígalo claramente. Si fue así, ¿estaría dispuesta a compartir la fecha (información) con esta Comisión? Y realmente espero una contestación clara: sí o no. Estoy deseando escuchar su respuesta. Muchas gracias”.

J. Small, la directiva de Pfizer encargada de responder a esta pregunta, dijo: “Respecto a la pregunta sobre lo que nosotros sabíamos sobre la paralización-inmunización antes de lanzar las vacunas al mercado, no, jaja. Esto, ya sabes, tenemos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender realmente cómo funciona el mercado”.

Mientras, en los últimos días se han presentado cifras records de contagio de Covid en Italia.