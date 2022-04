Tegucigalpa.- Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien será extraditado a Estados Unidos, que lo acusa por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, se despidió de él con un video y un mensaje en el que le dice "volverás".

"¡VOLVERÁS @JuanOrlandoH! Esa es mi fe y mi declaración. ¡Nunca estarás solo, estamos contigo. Te esperamos en casa! ¡Te AMO! #JUSTICIA #VOLVERÁ #OREMOS", indicó García en la red social Twitter.

Su mensaje contiene un video musical con un trozo de la canción "Confieso", que interpreta la artista puertorriqueña Kany García.

De la canción, García escogió el trozo que dice: "Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no?, si eras mi todo ¿Y cómo no?".

El video publicado por la esposa de Juan Orlando Hernández recoge fotografías con sus familiares y cierra con una del exgobernante y un mensaje suyo impreso: "Soy inocente. Confío en la justicia y la misericordia de Dios".

Hernández fue capturado el 15 de febrero en su residencia en Tegucigalpa, un día después de que Estados Unidos le solicitó al Gobierno de Honduras su arresto preventivo con fines de extradición.

Al expresidente lo llevarán a Estados Unidos en un avión de la Agencia Antidrogas (DEA) de ese país que, según informó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, llegará hacia las 13:00 horas locales.

Desde su captura, Hernández, de 53 años, ha estado recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, de donde lo llevarán en helicóptero a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía para subirlo al avión de la DEA que lo transportará hacia Estados Unidos.

Hernández, quien fue presidente de Honduras durante ocho años (2014-2022), es el primer exgobernante del país centroamericano requerido por Estados Unidos para enjuiciarlo por narcotráfico.

Fuente: EFE