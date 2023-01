Erdogan asegura que Macron perdió la credibilidad

Sostiene que lo único que le queda es la presidencia

Ankara, Turquía.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó que París está perdiendo prestigio en la arena internacional y que el mandatario francés, Emmanuel Macron, no es digno de dirigir la nación.

Erdogan afirmó, citado por medios locales, que había mantenido numerosas reuniones con Macron, pero el presidente de Francia no fue «honesto». «Queremos que la política internacional se base en la honestidad. Donde no hay honestidad, no hay confianza», subrayó.

Según el mandatario turco, su homólogo francés «perdió la credibilidad en el Parlamento, y lo único que le queda es la presidencia». También señaló que Francia «está perdiendo la confianza en la comunidad internacional».

También puedes leer: Erdogan denuncia que Occidente no intenta mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Asimismo, Erdogan denunció que París «explota a los países africanos». Detalló que Burkina Faso anunció que no quiere soldados franceses en su territorio dentro de un mes y que Togo comunicará pronto lo mismo. De esta forma, el país europeo «está perdiendo rápidamente su reputación en África», concluyó.

Por otra parte, el jefe de Estado de Turquía destacó que en las relaciones con Rusia hay «respeto» y «confianza». «Y mis relaciones con [el presidente ruso Vladímir] Putin se basan en la honestidad», indicó.

Fuente: RT