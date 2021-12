Entran en vigor las nuevas normas de ingreso de extranjeros a EE.UU.

Desde este lunes 6 de diciembre los pasajeros de vuelos internacionales deben presentar una prueba de detección de covid-19 realizada 24 horas antes de abordar el avión.

Esta es una de las nuevas normas que entran en vigor para ingresar a Estados Unidos y que a muchos pasajeros les hace sentir más seguros la experiencia de volar.

“Eso está correcto. La norma hay que cumplirla para el beneficio del ciudadano”, dijo un viajero identificado como Simón Capellán.

Otros consideran que con estas medidas "no se transmitirá tanto el virus".

Sin embargo, a pesar de este refuerzo de seguridad de viaje, algunos pasajeros reconocen como muy rígida la norma de que la prueba se deba hacer justo un día antes.

Y es que algunos países no hay disponibilidad de hacer el test durante los fines de semana.

“Mira, a mí me parece necesaria para abordar el avión. Lo que me parece es un poco exagerado que sea 24 horas porque muchas veces los laboratorios o no trabajan los sábados o no trabajan los domingos y eso complica mucho las cosas”, expresó un viajero abordado en el aeropuerto.

Otra exigencia es el uso de la mascarilla de manera obligatoria durante todo el vuelo.

Algunos viajeros indican que es incomodo viajar con mascarilla, pero reconocen que la situación del virus es preocupante porque siguen apareciendo variaciones.

Adicionalmente, la norma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) exige que a todo niño mayor de dos años de edad se le debe realizar la prueba de detección.

Las nuevas normas

Los viajeros internacionales que entren al país tendrán que someterse a una prueba en las 24 horas antes de salir hacia Estados Unidos.

Los viajeros extranjeros que llegan a Estados Unidos deben estar completamente vacunados.

Los estadounidenses no vacunados y los residentes permanentes legales pueden entrar al el país con una prueba realizada en el plazo de un día desde su salida hacia Estados Unidos.

Todos los viajeros deben usar mascarillas en los aeropuertos, aviones y medios de transporte público.

Las cosas cambian cada día e incluso cada hora, pero aquí están los nuevos requisitos que rigen desde este lunes 6 de diciembre.

