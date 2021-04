Encuentran intacta una tableta de chocolate de hace 121 años

Reino Unido.- Una tableta de chocolate de una serie encargada hace 121 años por la reina Victoria para levantar el ánimo de la tropas británicas en Sudáfrica ha sido descubierta esta semana en su lata original en la antigua casona Oxburgh Hall, ubicada en el condado Norfolk, en la costa este de Inglaterra.

De hecho, esta tableta no fue un regalo de Pascua: la tapa de hojalata tiene una inscripción escrita a mano por la monarca en la que puede leerse: "Te deseo un feliz año nuevo" y "Sudáfrica 1900".

You won’t see chocolate like this at Easter – a 121-year-old tin has been discovered @OxburghHallNT: https://t.co/YajJFvDsW7

Found in a Boer War helmet, the chocolate was commissioned by Queen Victoria and issued to troops to boost morale. pic.twitter.com/GpcSkSDRNH

— National Trust (@nationaltrust) March 31, 2021