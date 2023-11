Dominicano detenido por asesinato de su esposa e hijastro en Nueva York

Autoridades policiales en Nueva York detuvieron a un ciudadano dominicano durante el fin de semana en el vecindario de Brooklyn, bajo cargos de asesinato en relación con la muerte a tiros de su pareja y su hijastro en la residencia que compartían.

El dominicano detenido responde al nombre de Luis Collado, de 52 años de edad. Mientras que las víctimas de este trágico suceso respondían a los nombres de Rosa Acevedo, de 52 años, y Gustavo Devora Acebedo, de 26 años, detalló ABC News.

Según el reporte de la policía de Nueva York, el ciudadano dominicano enfrenta dos acusaciones de asesinato vinculadas a la muerte de Rosa Acevedo, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos, y de Gustavo Devora Acebedo, cuya vida se apagó un día después en el Centro Médico del Hospital Brookdale.

Las autoridades realizan las investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias que condujeron a este acto violento. Aunque hasta el momento, las razones detrás de esta tragedia se desconocen.

No obstante, vecinos afirman que se debió a un ataque de celos por parte del victimario. El sospechoso de 52 años pensó que su esposa tenía un amante, declaró a Daily News el vecino Víctor Cruz (56). “Estaba celoso… Él dijo: ‘La voy a matar, la voy a asesinar, le voy a disparar’”.

