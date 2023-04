Daniel Habif presenta su libro: “Ruge o espera a ser devorado”

El conferencista y escritor mexicano, Daniel Habif, presentó su tercer libro a nivel nacional e internacional. Sus obras envuelven al lector en el desarrollo humano, la autoayuda y el liderazgo para enfrentar las diferentes situaciones. Esta vez, se vuelve a inspirar para compartir sus aprendizajes y compartir herramientas para sus millones de seguidores.

En una entrevista con Infobae, el escritor se confiesa en su nueva entrega titulada “Ruge o espera a ser devorado” (Planeta, 2023). Este libro te sumerge por el camino de romper las barreras donde tuviste que quedarte por algunas circunstancias, pero continuar hasta lo que tú consideras el éxito de tu vida.

Ante ello, detalla cómo terminó por titular su tercer escrito, el cual define la forma de cómo ha llevado la vida. Además, le ha permitido marcar su “territorio” frente a las otras personas ajenas a él.

“No es un rugido ni de violento ni confrontativo, sino de alguien que siempre ha defendido y marcado sus territorios personales, emocionales, y espirituales, y me ha tocado hacerlo también para alejar a quienes buscan devorar también a los míos y también en un sentido bíblico”, señala el escritor.

Asimismo, afirma que es un pedido “salvaje” a sus lectores para romper las “murallas” que no han permitido continuar el camino. “(…) es un llamado a no más silencio no para vivir haciendo ruido o viviendo a haciendo interferencia, sino dentro de cada individuo se esconde un rugido”, agrega.

Habif menciona que se debe cortar todas las “mordazas de las expectativas”, por lo que a través de su obra brinda herramientas para una autoevaluación de las cualidades y convertirlos en plan de acción; es decir, con la finalidad de emplear nuevas oportunidades.

La convivencia con las redes sociales

El conferencista también considerado como uno de los más importantes del habla hispana tiene cerca de nueve millones de seguidores en Instagram y más de 10 millones en Facebook. En ambas plataformas digitales tiene gran aceptación mediante las frases y sus videos que comparte sobre recomendaciones para alcanzar el éxito o superar algunas situaciones complejas.

En este sentido, admite que es una de las personas que no “vive” pendiente de las redes sociales, porque muy poco las sabe manejar, pero enfatiza que gracias a ellas ha llegado a miles de personas. A su vez, es consiente de la gran responsabilidad que tiene al contar con el respaldo de sus seguidores.

“Las redes sociales son un universo bello y caótico. Hay que tener un porcentaje importante de valentía y también la piel de cocodrilo para avanzar en este universo repleto de cosas hermosas y también repleto de infiernos. Entonces, yo no siempre lo sé navegar, la verdad, no siempre tengo la capacidad de navegarlos, de hecho, soy alguien que consumo, no vivo en las redes sociales, las utilizo como una plataforma para enviar un mensaje y para multiplicar la resonancia del mismo”, precisa.

Entre conferencias

El escritor mexicano tuvo más de 350 conferencias que le han permitido encontrarse con su público en varios países. En el 2022, Perú no fue la excepción y llegó al territorio nacional. Habif también ha compartido escenario con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

También confiesa que no busca “conectar” con su público, sino ser “auténtico” y eso le ha permitido tener una relación con las personas que lo ven y escuchan.

“No me presento como un personaje, busco cada día presentarme más desnudo de etiquetas y yo mismo tengo que luchar con mis propios prejuicios y formas de ver la vida. Las conferencias se convierten en un lugar neutro también para debatir o para platicar ciertas ideas que considero relevantes”, manifiesta.

Habif tiene claro de lo que refleja hacia las personas, aunque a veces no sabe si las personas se retiran del todo “satisfechas”, pero asegura que los últimos seis años en estos espacios le han demostrado que ha contribuido con un “cambio importante” de aquellas y aquellos que viven la experiencia de intercambiar ideas.

El éxito de su vida

El ganador de los Premios SEPA 2020 (México) en la categoría Liderazgo por su bestseller Inquebrantables afirma que tiene el éxito más grande de su vida: su matrimonio. Daniel Habif lleva más de 20 años junto a su esposa Anyha Ruiz, quien también es cofundadora de su segundo libro.

“Mi matrimonio es mi éxito más grande. He logrado construir un bello hogar. Le puedo sostener la mirada al tipo del espejo y no me avergüenzo, no me avergüenzo de lo que he hecho, con los talentos y dones que Dios me ha dado. Soy un buen hijo, un buen hermano. Bueno, eso me dicen, ¿no? Tengo mis errores, claramente mis mezquindades, pero soy una persona en la que pueden confiar mis amigos, mis familiares”, enfatiza.

Habif puntualiza que, a lo largo de estos años, el público le ha dado lecciones y le muestra una nueva manera de “amplificar horizontes”. Las muestras de cariño en la calle a través de abrazo y las gracias le ha llevado a respetar cada acción desde que se toman el tiempo pasar asistir a uno de los eventos, debido a que cada uno invirtió su tiempo.

“Hay enseñanzas de estar presente, de estar muy atento y, a través de los testimonios de miles y miles de personas en Latinoamérica, he aprendido, pues en el pulso de los matrimonios, el pulso de la juventud, el pulso también de las ideologías, políticas, estoy aprendiendo constantemente”, manifiesta.

“Ruge o espera ser devorado”

Se describe como un alumno que aprecia cada palabra de su público, porque le permite compartir desde su experiencia sus consejos. A través de este libro señala que intenta acompañarte mientras que sanas. Entre este proceso lo ha separado en tres pasos: “inspirar, inflamar y rugir”.

“Es un libro que te va a poder otorgar un sinfín de herramientas para poder cabalgar, digamos, indefinidamente hacia tus, hacia tus ideales. Tiene sustento científico, tiene herramientas muy, muy eficientes, ejercicios, meditaciones, puede ser para un hombre de 60 o para un joven de 18, para una mujer divorciada o para un bello matrimonio o para alguien que está pasando una tormenta o para alguien que está muy bien y simplemente desea estar mejor”, finaliza.

Fuente: Infobae