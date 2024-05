Madrid, España.- El Ministerio de Consumo impuso a cuatro aerolíneas -Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea- una multa de 150 millones de euros por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano.

Esto tras las denuncias recibidas por distintas asociaciones de consumidores, ente ellas Facua, según ha adelantado la Cadena SER.

Fuentes del Ministerio de Consumo confirmaron que en el verano de 2023 se abrieron expedientes a cuatro aerolíneas de bajo coste ante las denuncias recibidas, para investigar prácticas consideradas abusivas.

Entre ellas figuraba cobrar un suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes.

También falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio; cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros, y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales.

Rechazo de la Asociación de Líneas Aéreas

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, ha rechazado la decisión de Consumo, que implica prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas.

En un comunicado, ALA señala que ello perjudicará a los consumidores, “al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten”.

De este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, “obligándoles a contratar servicios que no utilizan”.

Derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra

Desde Facua valoran la decisión de Consumo y recuerdan que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra, en tanto que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que, como defendió en diversas denuncias, el equipaje de mano debe ser considerado como un elemento “indispensable” del transporte de los pasajeros y, por tanto, no puede ser objeto de un suplemento en el precio del billete de avión.

La OCU aclara además que la multa, que como sanción accesoria incluye la imposibilidad de continuar realizando estas prácticas, puede ser recurrida, primero ante el Ministerio en casación y después en la Audiencia Nacional.

En una nota, la asociación de consumidores Asufín confía en que la sanción sirva de freno efectivo a la impunidad con la que las compañías “ninguneaban” los derechos de los consumidores; es “urgente” un cambio de conducta por parte de estas compañías, que sistemáticamente ponen en práctica usos que constituyen “un abuso en toda regla”.

Estas podrán mantener su política de tarifas actual, pese a la multa de Consumo de 150 millones a cuatro compañías, hasta que la sanción, en su caso, sea firme, una vez que se resuelva el recurso de alzada que ya preparan y la vía judicial.

Las aerolíneas presentarán recursos contra la multa

Las empresas afectadas preparan ya recursos de alzada (ante la propia Administración) y no descartan también la vía judicial, donde el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, está convencido de que les darán la razón.

Gándara ha considerado en una rueda de prensa este viernes que, con la multa, Consumo pretende obligar a 50 millones de pasajeros que suelen viajar solo con equipaje de mano a contratar servicios adicionales que no necesitan.

A su juicio, la pretensión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de multar con cuantías “desproporcionadas” esta práctica perjudicará a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten.

En contra de la normativa europea

La organización, que agrupa a más de 60 compañías aéreas y un 85 % del tráfico aéreo del país, entiende que la decisión de Consumo va en contra de la normativa europea, concretamente el principio de libertad de fijación de precios reconocido en un reglamento comunitario de 2008 y supone una “injerencia en la fijación tarifaria”.

Por ello, Gándara ha considerado que sería más oportuno que el Gobierno esperara a que la Comisión Europea defina las directrices sobre la estandarización de cuáles son los tamaños de maletas que se pueden aceptar a bordo y si se pueden cobrar o no, en las que está trabajando antes de tomar decisiones como esta multa.

Señala que, aparte de las cuatro compañías mencionadas, desconoce cuáles son realmente todas las afectadas porque no se sabe si absolutamente todas las que siguen esta práctica están o no están incluidas en los expedientes.

Cuando las resoluciones sean firmes, se verá cuáles son las compañías afectadas y cuál es el posible efecto que puede tener de distorsión de la competencia en cuanto a que unas compañías tengan unas prácticas prohibidas y otras, sin embargo, lo puedan seguir haciendo.

De momento no cambia nada

Ahora mismo nada cambia, dado que hay un plazo que varía entre cada compañía, según las notificaciones, de un mes hasta aproximadamente mediados de junio para los recursos de alzada y luego el ministerio tiene tres meses para resolverlos y, una vez lo haga, cabe la vía judicial.

Por ello, ahora mismo no se puede adelantar cuál va a ser el resultado y cuándo realmente las cosas podrían cambiar o no podrían cambiar.

Gándara ha advertido de que la noticia puede dar lugar a que haya pasajeros que vayan a aeropuertos pensando que esta práctica es ilegal, cuando realmente no es el caso. “Nos parece que eso realmente hace un flaco favor a los consumidores porque les están dando información incorrecta”.

Podrá generar problemas en el embarque

Al mandar un mensaje como ese, a su juicio, es problemático porque podrá generar problemas en las puertas de embarque y, al final, retrasos y discusiones que no ayudan a nadie y menos en las puertas del verano.

Asimismo, el hecho que un país unilateralmente tome una medida así lo que crea al final es una desventaja competitiva y un poco de caos.

En cuanto al resto de elementos como el cobro por la asignación de asientos para determinados colectivos vulnerables como menores acompañados o como las personas que acompañan a personas con movilidad reducida, todas las compañías aéreas en sus algoritmos ya tienen establecido que pueden sentarse juntos.

No obstante, a veces, cuando se hace la reserva ya está casi todo el avión asignado y lo que suele pasar en este caso es que, una vez que entran a bordo, las tripulaciones de cabina se encargan de pedir a pasajeros sentados en los asientos de alrededor que se muevan.