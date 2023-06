Aseguran haber detectado “signos probables de vida” en el sumergible

Entre 25 y 30 horas. Esa es la cantidad de tiempo con oxígeno que quedan en el submarino, según los cálculos que ha llevado a cabo la Guardia Costera de Estados Unidos y que ha hecho públicos su capitán, Jamie Frederick. Fue ayer en una rueda de prensa. Aportó datos esperanzadores y pesimistas a partes iguales, pero siempre abanderados por la ausencia de pistas en la ubicación. Y esto podría haber cambiado ahora.

Tal y como ha confirmado el propio cuerpo marítimo norteamericano durante la pasada madrugada, se han detectado “sonidos” en la zona donde, precisamente, se está buscando el sumergible. La revista Rolling Stone adelantaba la información. Horas más tarde, la Guardia Costera emitía un comunicado. Ya hay un rastro que seguir, una huella en el océano.

Desde el cuerpo de guardacostas se han mostrado escépticos ante la señal. Es pronto para asegurar nada y no se descarta que el sonido sea de procedencia natural. En línea con el tono mostrado en la rueda de prensa, la oficina ha destacado en Twitter que “una aeronave canadiense P-3 detectó sonidos submarinos en la zona de búsqueda”, pero que todavía no hay pruebas sólidas de que allí se encuentre el sumergible.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2