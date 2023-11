Argentina: Sergio Massa reconoce derrota ante Javier Milei

Buenos Aires (EFE).– El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en las elecciones que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien será próximo mandatario del país desde el 10 de diciembre.

Con el 87 % escrutado, Javier Milei aventaja en casi 12 puntos a Sergio Massa

Según la información brindada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el 76 % de los 35,8 millones de argentinos habilitados para votar en este balotaje acudieron a las urnas para elegir entre el candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, y el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei.

De confirmarse esta participación en el escrutinio definitivo, que es el único que tiene validez legal y que se completará durante la semana entrante, sería la participación más baja desde el retorno a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983), ya que rebajaría la de 2007, cuando se registró un 76,20 %.

Massa reconoce derrota

Antes de darse a conocer los resultados oficiales del balotaje presidencial en Argentina, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló en la sede del partido: “Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer“.

En su discurso, Massa agradeció a las personas que militaron su proyecto de país “Esta jornada ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático, fuerte, sólido, transparente y que respeta siempre los resultados“

Además, Massa explicó: “Le hemos planteado al presidente electo y al presidente de la nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos los próximos 19 días no tengan dudas ni incertidumbres del normal funcionamiento económico, social, político e institucional“.

“Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche, quiero decirles desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina, de la misma manera y con la misma intensidad que amo a mis hijos“, sumó el actual Ministro de Economía en un mensaje dirigido a la militancia.

Sin objeción por la transparencia

La Libertad Avanza, la fuerza política que apoya al candidato presidencial Javier Milei, dijo hoy que las elecciones de este domingo en Argentina se han desarrollado con total transparencia.

“Después de vivir una jornada electoral en la que nuestros fiscales estuvieron controlando paso a paso la dirección no tenemos nada que observar, más que las cosas que han salido durante el día, que se han ido planteando y solucionando en el camino”.

A pesar de que antes de la segunda vuelta, la formación había sembrado la duda sobre eventuales irregularidades que podrían darse en los locales de votación, Guillermo Francos, portavoz de Milei, negó que se hayan producido.

“No faltaron boletas (de votación), como decían algunos. Las pudimos reemplazar en el momento”, afirmó Francos, quien podría ser el ministro del Interior si ganara Javier Milei.