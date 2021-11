WhatsApp añade nuevas y esperadas funciones para usuarios

WhatsApp anunció que actualizó la forma de chatear de sus usuarios con tres nuevas funciones.

Las funciones son:

"Ahora sabrás en qué estás haciendo clic", escribió la compañía en Twitter al presentar la mejorada vista previa de los enlaces.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj

— WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021