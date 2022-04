Casi como un capítulo de Los Simpson, un tuit de 2016 “predijo” la infame bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los premios Oscar, 6 años antes de que sucediera. Y, por supuesto, Internet está perdiendo la cabeza.

Fue el usuario @_ja_s_on_ quien en 2016 escribió sus deseos de ver al comediante recibir un golpe de parte del actor, sin saber que, en el futuro, esto se haría realidad ante los ojos del mundo entero en la ceremonia de los Oscar, frente a celebridades y televidentes.

“Will Smith tiene que darle un puñetazo en la cara a Chris Rock…. No tiene otra opción”, expresó en Twitter, donde el mensaje ha comenzado a volverse viral por la coincidencia que tuvo con los hechos suscitados en el Teatro Dolby de Los Ángeles el 27 de marzo.

Will Smith has to punch Chris Rock in the face .... He has no choice

— J A S O N (@_ja_s_on_) February 29, 2016