The Table by De Ferrari-Borrell es la agencia del año en Premios La Vara 

The Table es la más premiada de la República Dominicana con 27 reconocimientos.

Santo Domingo.–La agencia publicitaria The Table by De Ferrari-Borrell se alzó por tercer año consecutivo con una cantidad importante de reconocimientos en los premios La Vara, que reconocen lo mejor del talento publicitario de la República Dominicana en un gran festival de ideas y creatividad.

La agencia en su tercer año de fundación ya se convierte en la más efectiva también en los premios Effie 2023 y en La Vara como la agencia más creativa del país.

The Table ganó 27 premios en total, de 36 finalistas reconocidos. Entre ellos 6 oros, 7 platas y 9 bronces. Además ganó en la categoría Cliente del año con Laboratorios Amadita, Agencia independiente del año y Creativo del año, reconociendo a Rodolfo Borrel, Mario de Ferrari y León Guzmán.

Los premios fueron gracias a campañas para cinco clientes: Café Kora, FOA by Impacta, Laboratorios Amadita, El Catador y Banco BHD.

The Table by De Ferrari-Borrell se convirtió en la agencia con más finalistas en la versión 2023 de los Premios La Vara, divididos en las siguientes nominaciones: 15 para Amadita Laboratorio Clínico, 10 para Kora Café, 7 para FOA, 3 para El Catador y 1 para el Banco BHD.

“Agradecemos a nuestros clientes por confiar en nosotros, aportar por nuestro talento creativo y dar vida, junto a nosotros, a grandes ideas”, expresaron los fundadores de The Table.

“No sigas la categoría, redefínela, rómpela. Haz que la categoría te siga a ti”, agregaron.

Explicaron que el valor que tiene una marca conectada es maìgico y poderoso. Teniendo una sola historia que fluye, se adapta y se moldea a diferentes formatos sin perder su historia, tono y personalidad.

Misión de The Table

The Table cuenta con el talento creativo más premiado del país y Latinoamérica. Su misión es no ser igual, no ser predecible ni aburrido. Si vas a decir algo, que sea de una manera que no se haya escuchado o visto antes. Buscan ser diferentes y presentar ideas que encanten.

Sus fundadores son por Mario De Ferrari y Rodolfo Borrel en diciembre del 2020.