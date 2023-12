Pagés BBDO fue reconocida como “Agencia Red del Año” en Premios La Vara 2023

Santo Domingo, noviembre 2023. Pagés BBDO fue reconocida como “Agencia Red del Año” durante la tercera ceremonia de Premios La Vara, un galardón que distingue las ideas creativas por su innovación y originalidad.

Pagés BBDO fue seleccionada por un jurado de expertos de la industria de la publicidad por su trabajo creativo, innovador y eficaz con la campaña “Sin bolas no hay juego” para su cliente Farmacia Carol.

Estos premios son el resultado extraordinario de la gran capacidad creativa y el talento del equipo, liderado por los directores generales creativos Marino Peña Barinas y Miguel Peña Zambrano, confirmándose como la agencia dominicana más premiada en el mundo.

Este reconocimiento –afirmó Felipe Pagés, CEO de Pagés BBDO– representa una confirmación de nuestra estrategia para seguir creciendo y fortaleciendo el liderazgo, en República Dominicana y en la región, con un solo norte: ser “The Best Place To Grow (talent, business and brands)”, creando siempre grandes ideas que funcionan.

Los Premios La Vara son organizados por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) y tienen por objetivo continuar elevando e incentivando la creatividad de la República Dominicana.