Safari implementaría las notificaciones web en el iPhone

iOS 15.4 esconde algo nuevo para Safari que causaría controversia entre los propietarios de iPhone: Apple ha introducido soporte para notificaciones instantáneas que se muestran en el teléfono, según informes de noticias enviados desde la web. Seguro que llegará a todos los móviles y tabletas con actualización estable.

Los navegadores web incluyen mensajes para advertir al usuario cuando la aplicación no está visible en la pantalla, pero esto es inconsistente entre sistemas: Apple no admite estas notificaciones en Safari para iOS y iPad.

Esta ausencia es una desventaja para el usuario; pero también una ventaja. No es tan fácil aceptar este tipo de comunicación. De ahí el dilema con iOS 15.

Lo bueno y lo malo de las notificaciones push en los sitios web de Safari

Los sitios web cuentan con un medio simple e inmediato para comunicar las noticias más importantes a sus visitantes: las notificaciones del navegador.

Los verá más de una vez, incluso en la página que está leyendo: una ventana flotante que le invita a suscribirte a noticias específicas; una puerta abierta que no siempre se aprovecha al máximo.

Es bastante común recibir mensajes de sitios web a los que no recuerda estar suscritos. Esto sucede como de costumbre en Android, a diferencia de lo que sucede en iPhone: dado que Safari no admite notificaciones, el usuario no tiene que lidiar con ellas.

Por supuesto, hay una compensación: el uso de Progressive Web Apps por ejemplo, no brinda la misma experiencia integral en iOS que en Android.

Como descubrió Maximiliano Firtman después de analizar el código iOS 15.4 beta 1, Apple ha mejorado el soporte para PWA en Safari, incluidas muchas características nuevas que actualmente no funcionan.

Las apps instaladas mediante el navegador ofrecen ahora iconos y, lo que ha llamado más la atención, Safari ofrece soporte para notificaciones push.