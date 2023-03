Oracle abre nueva convocatoria de ONE para integrar mujeres a industria TIC

Santo Domingo, RD-. La historia de la humanidad está llena de mujeres valientes que decidieron romper las barreras que les impedían entrar en un mundo donde tradicionalmente su rol había sido excluido, sentando las bases para que hoy industrias en las que ha prevalecido la figura masculina, tengan entre sus filas a grandes profesionales liderando importantes organizaciones del país.

Pese a estos avances, se siguen observando grandes brechas de género y barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de género, incluso en sectores como la programación, donde las mujeres fueron pioneras. De hecho, según la UNESCO, solo el 3 % de las estudiantes universitarias del mundo escogen realizar estudios en el ámbito de tecnología.

En este panorama, las grandes tecnológicas como Oracle, líder de soluciones en la nube, abrió una nueva ola de inscripciones para ORACLE NEXT EDUCATION (ONE), un programa de inclusión social y formación completamente gratuito para personas mayores de 18 años que no se encuentren actualmente trabajando o estudiando. Para esta nueva oportunidad hace una invitación a las mujeres para que se integren al mundo digital que es cada vez más demandado.

En este sentido, Alfonso López, Gerente General de Oracle Caribe asegura que “programas como ONE son un reflejo de nuestro compromiso con reducir brechas digitales y promover la participación femenina en la industria de la tecnología porque sabemos que permite mejorar sus entornos, optimizar la productividad de las empresas en las que trabajan y brindar una nueva y necesaria perspectiva para la innovación y el avance del sector”.

Las mujeres mejoran la productividad de las organizaciones

Los esfuerzos de diversos sectores que buscan cerrar la brecha de género en el campo laboral y específicamente en el sector tecnológico apuntan a suplir urgentemente la carencia de talento dada la veloz digitalización que está llegando a las industrias. Según una investigación dada a conocer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) a finales de 2022, en República Dominicana 40 % de las empresas señalaron dificultades para encontrar personal calificado en conocimientos básicos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En este contexto de déficit de talentos, la formación de mujeres en capacidades digitales es una gran oportunidad, especialmente porque esta es una población subrepresentada en el mercado laboral. En el caso de República Dominicana, de acuerdo con cifras aportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), sólo el 39% de los cargos de esa área son ocupados por mujeres.

Las mujeres con más educación mejoran sus entornos personales

La tecnología es uno de los sectores con mayor crecimiento, en donde las personas encuentran grandes oportunidades laborales y salariales. Sin embargo, son beneficios que solo algunas personas disfrutan debido a la falta de talento capacitado y la escasa diversidad dentro de la industria.

De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en República Dominicana, las mujeres representan el 64% de la matrícula en las Instituciones de Educación Superior, sin embargo, un 47% de mujeres versus un 22% de hombres tienen menor oportunidad de empleos y 7% de féminas tiene menor salario que el hombre.

Es por eso que, programas como ONE, son clave para el empoderamiento de la mujer. Abriendo nuevas puertas para su crecimiento profesional e independencia económica, al ofrecerles conocimientos y herramientas que amplíen sus oportunidades de trabajo y emprendimiento, a través de la tecnología como un habilitador de desarrollo.

Las mujeres ofrecen una nueva perspectiva para la innovación

Por lo anterior, es rotundamente necesario desarrollar programas, crear conexiones, comprensión y confianza entre diferentes stakeholders para inspirar a más mujeres a vincularse en carreras TIC, más cuando las competencias en estas áreas serán necesarias en los trabajos del futuro.

Para nadie es un secreto que el talento de las mujeres contribuye a generar diversidad, calidad y competitividad en el sistema educativo y en el mercado laboral, por eso es tan importante que las compañías del sector sigan promoviendo iniciativas que impulsen su conocimiento y experiencia. La transformación digital en el mundo se consolida como oportunidad para el talento TIC, incluyendo el femenino.

Hasta el momento de los participantes de ONE en el Caribe, el 16 % ha sido mujeres. Por esta razón, Oracle pretende ser un puente y conectar a más mujeres a este mundo, incentivando su participación, reduciendo las barreras de acceso e incrementando sus oportunidades en el sector.

“Estamos comprometidos con impulsar a que más mujeres se capaciten en estas carreras. Una mujer en tecnología dispara un efecto multiplicador que beneficia su crecimiento profesional, permitiéndole incrementar considerablemente su salario, mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impactar positivamente en nuestra economía”, Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica.

Inscripción

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 al 27 de marzo de 2023. Para aplicar, el participante debe acceder al sitio web del programa, verificar los requisitos previos y completar el formulario en línea en www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/.