OpenAI anuncia regreso de Sam Altman como director ejecutivo

EEUU.- La firma tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció este martes el regreso como director ejecutivo de su cofundador Sam Altman, días después de haber sido destituido por el consejo de administración.

Altman fue despedido por la compañía de manera sorpresiva el viernes, y poco después, contratado por el gigante Microsoft. Precisamente para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial.

«Alcanzamos un principio de acuerdo para que Sam Altman vuelva a OpenAI como director ejecutivo con un nuevo consejo formado por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D’Angelo», publicó la firma en la red social X (antes Twitter).

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.