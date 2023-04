Elon Musk se enciende frente a reportero de la BBC en entrevista

Elon Musk, dueño de Twitter, protagonizó un «toma y dame» con un periodista de la BBC durante una reciente entrevista difundida por la cadena británica.

Musk conversó por el periodista James Clayton, corresponsal de tecnología de la BBC, en la sede de Twitter en San Francisco. Durante la conversación, el segundo lo cuestionó sobre las acusaciones de que aumentó el discurso de odio en Twitter desde que el millonario compró la red social.

«¿De qué discurso de odio estás hablando? Quiero decir, tú usas Twitter. ¿Ves un aumento de la incitación al odio? ¿Es sólo una anécdota personal? No, no lo veo», replicó Musk.

No obstante, el periodista insistió que él sí observaba un crecimiento en la incitación al odio. Musk lo retó pidiéndole que le diera un ejemplo de sus afirmaciones. Pero Clayton fue incapaz de aportar evidencia alguna. “Yo sólo miro a mis seguidores», dijo.

«Te pido un ejemplo y no puedes dar ni uno. Entonces le digo, señor, que no sabe de lo que está hablando. No puede darme ni un solo ejemplo de contenido odioso, ni siquiera un tuit. Y, sin embargo, usted afirmó que el contenido de odio era alto. No sabes de lo que hablas, acabas de mentir», le respondió Musk con agudeza.

Clayton quiso defenderse diciendo que “otros habían informado de un aumento del discurso de odio, no que él mismo lo hubiera visto en su cuenta de Twitter”.

«Has dicho literalmente que has visto más contenido de odio y no has podido nombrar ni un solo ejemplo. Eso es absurdo», remató Musk.

¿Viene batalla Musk vs BBC?

Clayton aseguró que en Twitter hay «contenido que provocaría una reacción, algo que es ligeramente racista, ligeramente sexista».

Entonces Musk replicó a Clayton. «¿Crees que si algo es ligeramente sexista debe prohibirse? ¿Es eso lo que estás diciendo?

«No, no estoy diciendo nada», respondió Clayton.

Tras esa tensa entrevista, la BBC publicó en su página de internet un artículo titulado “Seis cosas que aprendimos de la entrevista a Elon Musk”, en las que busca defender las aseveraciones de su periodista mientras enumera lo que ahora saben de Musk.