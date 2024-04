Descargar WhatsApp Plus V12: LINK de última versión APK 2024

WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más descargadas y en su última aplicación han habilitado más de 150 temas. Esta nueva versión V12 APK cuenta con funciones que son exclusivas de la app no oficial de Meta. Revisa AQUÍ cómo descargarlo en tu smartphone Android y los requisitos que debes cumplir.

Cabe mencionar que WhatsApp Plus V12 es una versión no oficial, por lo que debes tomar tus precauciones, por ello si quieres actualizar WhatsApp Plus necesitas hacerlo desde un enlace seguro. De esta manera, evitarás poner en riesgo tu información personal y tu dispositivo móvil.

WhatsApp Plus V12: descarga y actualiza la última versión APK en Android

Realiza una copia de seguridad para evitar perder tus conversaciones, imágenes o información relevante que hayas compartido para aprovechar de la versión más actualizada de WhatsApp Plus V12 en Android. Es así como protegerás tu información compartida en grupos o conversaciones privadas.

Ingresa al enlace seguro para descargar WhatsApp Plus V12.

Escribe tu número de celular y coloca tu nombre de perfil.

Podrás empezar a conversar con tus contactos en la última versión de WhatsApp Plus.

Novedades de WhatsApp Plus V12

La última versión de WhatsApp Plus, la V12, incorpora mejoras significativas que enriquecen la experiencia del usuario. Entre las nuevas funciones se incluye la opción de compartir la ubicación con un simple clic, la capacidad de enviar varios videos y fotos a múltiples contactos al mismo tiempo, la posibilidad de cancelar el envío de mensajes simultáneamente y la opción de copiar los estados de texto de tus contactos.

¿Qué es y para qué sirve WhatApp Plus?

Esta aplicación modificada de la versión original de WhatsApp fue creada en el 2012 con la finalidad de tener mayor personalización sobre la app. WhatsApp Plus permite a los usuarios chatear, enviar fotos, videos, emojis, documentos y archivos, pero además, cuenta con otras herramientas que no tiene la versión oficial, entre las que se destaca el cambio de color en los chats y la interfaz, configurar el check azul y evitar que los mensajes borrados desaparezcan, entre otros.