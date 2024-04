Apple, cerca de sufrir escasez de chips por terremoto de Taiwán

Tras el devastador, y trágico, terremoto sucedido en Taiwán hace dos días, las compañías de todo el país siguen ofreciendo datos sobre la magnitud de los daños sufridos. Hoy le toca a TSMC, la empresa encargada de fabricar y suministrar chips a Apple, Qualcomm, AMD y muchas otras. Según Reuters, la fábrica tuvo que evacuar al personal que se encontraba trabajando en el momento del sismo.

Tras volver al trabajo, TSMC ha emitido un informe de daños que no es tan drástico como se podía esperar de un temblor así. Los problemas que han sufrido están más relacionados con el tiempo de parada que con el daño de maquinaria, afirma el fabricante de chips para Apple.

Varias horas después de lo ocurrido, y tras verificar que todo estaba en orden, la compañía permitió la vuelta al trabajo de casi toda su plantilla, exceptuando algunos trabajadores que dependían de maquinaria afectada.

Apple no tendrá escasez de chips por culpa del terremoto

Un rápido vistazo a un mapa de Taiwán permite saber por qué las fábricas de TSMC no han sufrido devastadoras consecuencias. El epicentro del terremoto se ocasionaba muy cerca de Hualien City, una ciudad ubicada al este de la isla. Por el contrario, las centrales de la compañía están afincadas en el lado oeste. La distancia en kilómetros no es abismal, pero suficiente para no haber sufrido las peores consecuencias de este desastre.

Además, TSMC es más vulnerable que otras industrias, pues la fabricación de chips como los de Apple requiere de maquinaria extremadamente delicada. Los aparatos utilizados se calibran con medidas en micras, por lo que un temblor mínimo puede ser fatal para la producción.

Según la fuente, cada una de las máquinas utilizadas para la fabricación de procesadores puede costar más de 150 millones de dólares. Se emplean para realizar litografías UV y, por suerte para Apple, AMD y MediaTek, se encuentran en perfecto estado.

Aun así, no significa que no haya plantas afectadas. TSMC ha confirmado que se ha restablecido la normalidad en un 80%, por lo que sigue habiendo zonas de sus fábricas paralizadas a la espera de ser reparadas.

Para colmo, la industria y el mercado han apoyado a TSMC en la bolsa de Estados Unidos, consiguiendo una subida del 3% en sus acciones tras el desastre ocurrido.

Con información de: Hipertextual.com