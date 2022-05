Mujer de Nueva York fue asesinada por "ser una bruja" y "hechizar"

Anna Torres fue asesinada a manos de un hombre que la acusó de ser "una bruja” y de hechizarlo. Según el diario The New York Post, la mujer quien vivía en Queens, tenía 51 años y leía las cartas del Tarot. Anna fue asesinada a balazos en su propia casa.

El hombre al que se le imputan los cargos se hace llamar Guiseppe Canzani, de unos 41 años, y tuvo una discusión con ella recientemente en el lugar de los hechos, a decir de fuentes exclusivas del diario. Luego de su aprensión, Canzani supuestamente le dijo a los policías que la había matado porque “ella era una bruja”, y que le había echado una maldición.

“Esta mujer, ustedes nunca van a entender. Van a pensar que estoy loco”, dijo al parecer el agresor a la policía, explicó el medio que compartió la noticia.

Torres es la madre de un oficial del departamento de policía de Nueva York y recibió dos impactos de bala tras abrir la puerta de su casa. El incidente ocurrió este miércoles sobre las 14:00 horas, a plena luz del día.

Aunque luego de los sucesos, el agresor huyó en un auto negro Chevy Traverse, luego el propio Canzani se entregó a la policía. El hombre enfrenta cargos de asesinato y de posesión ilegal de un arma de fuego cargada, por lo que deberá responder ante la justicia.

“Guiseppe Canti, o lo que sea, tomó, destrozó mi mundo”, dijo David Aguilar, el esposo de la víctima que se enteró del desastre viendo las noticias mientras estaba en su trabajo. “Nunca lo he visto antes. Ojalá pudiera llegar a él ahora mismo, pero no puedo. Fue arrestado, pero está reclamando un abogado. Los policías no podían interrogarlo”.

“Mi esposa no tenía un hueso malo en su cuerpo”, contó Aguilar. “Ella fue la mejor esposa, la mejor madre. Estaba en el trabajo y lo vi en las noticias. Dije: 'Espera. Se parece a mi casa’. Lo era”. Así contó el esposo al periódico antes de romper a llorar.