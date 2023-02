Lili Paredes Taveras participará en “Dominicans On The Hill”

La empresaria dominicana y cofundadora de Latin Plug, Lili Paredes asistirá a uno de los eventos más importantes de la comunidad dominicana en Estados Unidos, “Dominicans On The Hill”, este miércoles 8 de febrero, en el Capitolio Nacional de Estados Unidos en la ciudad de Washington D.C.



Paredes ha sabido trabajar para ganar el reconocimiento y lugar que hoy en día tiene en toda latinoamérica, gracias a su influencia y arduo esfuerzo por enaltecer la cultura hispana y en especial, la de su país de origen.





“Ser partícipe de esto me genera mucha felicidad. Poder asistir al “Dominicans On The Hill” junto a importantes defensores y representantes de nuestro amado país es de mucho valor para mí. Defender y preservar nuestra cultura, derechos e intereses ante el mundo es mi mayor motivación y hacerlo junto a muchos compatriotas es realmente gratificante”, expresó Paredes quien se muestra honrada por esta invitación.