Hoy se celebra el Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos, una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia e incluso aquellas almas que se presume han pasado el purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos.

Cómo se celebra el Día de Todos los Santos en el mundo?

A pesar de que el Día de Todos los Santos es una fecha solemne, la tradición ha ido cambiando un poco con el paso de los siglos y cada país o región del mundo lo celebra de forma muy diferente.

De acuerdo al portal Catholic Online, dentro de la Iglesia católica, el Día de Todos los Santos se considera generalmente un Día Santo de Obligación, lo que significa que todos los católicos deben asistir a misa a menos que estén impedidos por enfermedad u otra excusa adecuada.

San José, considerado el Santo patrono de la Iglesia católica

Sin embargo, la misa no es obligatoria cuando la misa no cae día feriado o festivo. Siempre que el 1 de noviembre caiga en lunes o sábado, se anima a los católicos a asistir a la misa, pero no es obligatorio.

Después de la Reforma Protestante, muchos de los grupos protestantes mantuvieron la celebración del Día de Todos los Santos. Los metodistas, por ejemplo, lo reconocen como un día para agradecer sinceramente a dios por las vidas y muertes de los santos, según Christianity.com.

¿Por qué se celebra el Día de Todos los Santos?

La tradición surge en la iglesia primitiva o ortodoxa solía celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios.

Pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la Persecución de Diocleciano, conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron a manos del ejército romano, la Iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una sola festividad.

La primera celebración de un día para Todos los Santos se remonta a Antioquía en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés durante las pascuas. Otra mención de un día común para rendir homenaje a los santos, se nombra en el sermón de San Efrén el Sirio que data del año 373, pero en este solo a los mártires y a San Juan Bautista.

No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III, consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y establecería la festividad el 1 de noviembre.

De dónde proviene el Día de Todos los Santos

Aunque ahora se celebra en noviembre, el Día de Todos los Santos se celebraba originalmente el 13 de mayo, pero el origen no se puede rastrear con certeza, según la Enciclopedia Británica. El papa Bonifacio IV inició formalmente lo que más tarde se conocería como el Día de Todos los Santos el 13 de mayo en el año 609, cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires.

La fecha actual del 1 de noviembre fue establecida por el papa Gregorio III durante su mandato (731-741) cuando dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en honor a todos los santos.

Aunque en un principio esta celebración se limitaba a Roma, más tarde, en el año 837, el papa Gregorio IV ordenó la observancia oficial del Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre y extendió su celebración a toda la Iglesia.

Qué hacer para celebrar el Día de Todos los Santos

El Día de todos los Santos reconoce a aquellos cuyas santidad solo conoce a Dios. La celebración de los católicos solo se concenttran en Santos conocidos por la Iglesia católica.

Celebraciones en todo el mundo

Si bien no es un día festivo en Estados Unidos, el Día de Todos los Santos se celebra de manera oficial en muchos países.

En Francia y Alemania, la gente tiene el día libre y los negocios están cerrados.

En países como Filipinas, donde el Día de Todos los Santos se conoce como «Undas», el día no es solo para recordar a los santos, sino para honrar y recordar a los seres queridos fallecidos, normalmente con oraciones, flores y buenas ofrendas.