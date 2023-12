¡Feliz Día de los Santos Inocentes!

Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, conocido también como Día de los Inocentes. Este día tiene dos tipos de celebraciones que son bastante opuestas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas.

Pues resulta que el cristianismo acogió este día para poder honrar la memoria de todos los niños que murieron durante el mandato del Rey Herodes. Quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraran en Belén.

Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España, se acostumbra hacerse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes.

Es por ello que durante este día es frecuente ver a medios de comunicación publicar o decir noticias falsas o exageradas, o llamar a amigos para contarles algún suceso inexistente u otras mentiras, para pasar un buen rato, decirles la verdad con frases como: «Caíste por inocente» o «que la inocencia te valga«, acompañadas de muchas carcajadas.



Herodes, era rey de Judea, Samaria, Idumea y Galilea. Se caracterizó por realizar importantes y monumentales obras a nivel de infraestructura, pero también por ser inclemente con sus enemigos, a quienes eliminaba sin dudarlo.

Es importante señalar que en el Nuevo Testamento (Evangelio de Mateo) se cita al profeta Miqueas, quien para el siglo VIII a.C. Habría anunciado la llegada del «rey de los judíos» que nacería en Belén.

Matar a los bebés menores de 2 años

Herodes pidió a los Magos de Oriente que le indicaran el lugar donde nacería el Mesías, sin embargo, esto no sucedió. Y al saberse que había nacido el Cristo, éste se sintió traicionado y, buscando evitar que el futuro usurpador creciera, decidió matar a todos los bebés menores de 2 años. El niño Jesús logró salvarse, pues sus padres habían huido a tiempo.

Con respecto a la veracidad de estos hechos, muchos investigadores opinan que las fechas no son las precisas, que la matanza solo se menciona en uno de los evangelios y no en el resto, que el hecho no se nombra en otros textos de la época y que para la fecha había muy pocos niños en Belén, entre otras cosas.

Es por ello, que algunos consideran que esta historia es un mito, una leyenda o una exageración y otros lo ven como una malinterpretación de otro suceso distinto.

Entre la conmemoración y la celebración

En la iglesia se lleva a cabo la liturgia del día y muchos sacerdotes utilizan el color morado como símbolo de tristeza por los gemidos y llantos de los inocentes. Aunque no se sabe el origen exacto de esta conmemoración, es posible establecer que es bastante antigua, ya que el rezo y la fecha del Día de los Santos Inocentes se encuentra en el Sacramentario gregoriano, cuya recopilación se hizo a fines del siglo VIII.

En cuanto a la celebración con bromas y carcajadas, algunos autores afirman que esta tradición corresponde a que el Día de los Santos Inocentes se fue asociando con la Fiesta de los locos, la cual se hacía entre Navidad y Año Nuevo durante la Edad Media.

El Día de los Inocentes y la fiesta de los locos

La llamada fiesta de los locos, era celebrada por clérigos jóvenes durante algún día entre Navidad y Reyes durante la Edad Media. Eran fiestas muy carnavalescas, burlonas e irreverentes. Los muchachos jugaban, bebían, comían en los altares, cantaban canciones sarcásticas y obscenas, hacían castigos graciosos, se disfrazaban y parodiaban a los sacerdotes. También escogían al obispo o Papa de los locos, se colocaban las indumentarias al revés y hacían procesiones hacia atrás, entre otras cosas.

La fiesta era una forma de expresar la inconformidad y protestar por medio de la burla, la situación que vivían dentro de las iglesias. Esta fiesta estuvo presente en muchos países como Alemania, Francia, Inglaterra y España hasta el siglo XVI. Y aún hoy se hacen algunos desfiles y pasacalles.

Las bromas: una tradición inocente

Algunas de las bromas e inocentadas que se acostumbra hacer a los más incautos en este día. Es recomendable que las bromas sean de buen gusto e inofensivas para la persona que las reciba. Cuya única intención es sorprenderlas y pasar un rato divertido.

En algunas situaciones las personas pueden ser objeto de detención judicial y demandas legales por gastar bromas a las personas ¡Caíste por inocente!

Dentro de las bromas mas utilizadas para la celebración de este día se encuentran, colocar una moneda o billete en el suelo para que la victimas intenten cogerla. El chiste esta en que lo que se coloque este pegado al piso o tenga algún hilo transparente para poder halarlo cuando lo vayan a tomar. Como también enviar un mensaje de texto, notificando una situación falsa y cuando cause una reacción de la victima decirle caíste por inocente.

Por otro lado servirle una bebida ya sea té, café o jugo y en vez de azúcar colocarle sal. Entregar una caja de regalos vacía. Adelantarle o atrasarle horas al reloj. Como también en los últimos años se ha dado el caso de que medios de comunicación colocan noticias falsas en la portada para que los usuarios se asombren y reaccionen.

Después de hacer la broma, algunas de las frases típicas que se acostumbra a decir a las victimas son, caíste por inocente. Eres un inocente y por ultimo inocente palomita que te dejas engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar.