Este miércoles 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma  

Santo Domingo, RD.- Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el Asma) cuyo objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.

Esta efeméride se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998, en el marco de la primera Reunión Mundial sobre el Asma efectuada en Barcelona, España. Es uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importante del mundo. A partir del año 2022 se celebrará el primer martes de mayo.

GINA (Iniciativa Global para el Asma)

GINA es un programa creado en el año 1993, en colaboración con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Está conformado por comités formados por destacados expertos en asma de todo el mundo.

Los principales objetivos de este programa son los siguientes: incrementar la conciencia sobre el asma y sus consecuencias para la salud pública, promover el estudio de la asociación entre asma y medio ambiente, reducir la morbilidad y la mortalidad por asma, mejorar la disponibilidad y accesibilidad de una terapia eficaz contra el asma.

Generalmente las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, los cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma.

El lema del 2021 es "Descubriendo conceptos erróneos del Asma".

Desde el año 1998 el lema del Día Mundial del Asma ha sido "Puedes Controlar tu Asma" (You can control your asthma), con la finalidad de involucrar a los pacientes en el control de su enfermedad. Sin embargo, en el año 2020 se utilizó el lema "Basta ya de muertes por asma" (Enough Asthma Deaths).

Para el año 2021, el mensaje central para conmemorar el Día Mundial del Asma es "Descubriendo conceptos erróneos del Asma". Con ello se pretende abordar los mitos y conceptos erróneos comunes sobre el asma, que impiden que las personas que padecen esta enfermedad se beneficien de los principales avances en el tratamiento de esta afección.