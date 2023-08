El especialista en Podiatría, cirujano Iván Silva, explica que los problemas de circulación en los pies se manifiestan de diferentes maneras.

Silva reveló que los principales problemas de circulación en los pies tienen que ver, fundamentalmente, por la parte arterial y la parte venosa, esto hace que los especialistas, al tocarlas, pueden sentir el pulso.

Es decir, la sangre que va por las arterias, es una sangre que va directamente desde el corazón, y que al oxigenarse en los pulmones, se impulsa por todo el cuerpo para llevar oxígeno y los nutrientes a las células.

Luego de que células utilizan esos nutrientes y ese oxígeno, se devuelven nuevamente hacia el corazón y a los pulmones a través del sistema venoso, donde encuentran sustancias de desecho de menor oxígeno.

Durante un segmento en el programa Más que Noticias, el doctor indicó que esas sustancias de desecho producen una sangre completamente diferente en la parte venosa y así mismo circula, dependiendo de si va por las arterias o por las venas.

Patologías reconocidas en los problemas de circulación en los pies

Según el especialista en Podiatría, se reconocen dos patologías, que son las más frecuentes en los problemas de circulación en los pies, la insuficiencia venosa y los problemas arteriales de las extremidades, que se dan principalmente por la obstrucción de placas ateroscleróticas, también llamadas ateromas, o placas de colesterol.

En ese sentido, Iván Silva dijo que, la principal manifestación de una persona con problema arterial, es el dolor al hacer algún esfuerzo. Lo que provoca que, frecuentemente, los pacientes en consulta expresen dolor en las piernas al caminar uno o dos bloques, que al descansar, se va el dolor. Esto recibe el nombre clínico de claudicación intermitente.

Eso no es más que, no llega suficiente oxígeno a los músculos de las piernas y eso se manifiesta como hipoxia o falta de oxígeno, es esa falta de oxígeno, una de las señales que mandan las fibras musculares al cerebro en forma de dolor. Lo que significa que cuando la persona presenta falta oxígeno siente dolor, pero cuando entra en una fase de reposo ya no siente más dolor.

Mientras que, cuando es la circulación de las venas, las manifestaciones son completamente diferentes, en esta, los pacientes pueden experimentar inflamación, retención de líquidos, venas varicosas o las telangiectasia o arañas vasculares.

Esa es la gran diferencia, en la parte arterial en movimiento realizando esfuerzo, el paciente siente dolor en la parte venosa y se inflaman las venas provocando que estas sean más grandes, como las venas varicosas, las de las ectasias y las arañitas.

Silva detalló que la insuficiencia venosa es mucho más frecuente que los problemas arteriales en las extremidades inferiores. Por ello, se da más a menudo la ocurrencia de insuficiencia venosa.

Insuficiencia venosa, ¿A quién afecta más?

La insuficiencia venosa es lo que provoca que las mujeres visiten a los cirujanos vasculares y a los especialistas en Podiatría, ya que empiezan a notarse mucho las venas en las piernas que, desde el punto de vista estético empiezan a molestar, pero también empiezan a sentir picazón, ardor en la piel, dolor e inflamación de las extremidades inferiores, incitando a que las piernas estén muy cansadas.

La insuficiencia venosa es un padecimiento que puede ser eminentemente hormonal o puede ser hereditario.

Sin embargo, la insuficiencia en los hombres es mucho más severa que en las mismas mujeres, aunque otras dolencias como las arañitas y las venas varicosas las padecen más los hombres.

“Esto es algo que no se puede evitar ya que, a medida que vamos envejeciendo se van reflejando los problemas arteriales y los problemas venosos”. explicó el doctor Iván Silva

El especialista también mencionó que a medida que pasan los años, las personas ingieren más alimentos que provocan mayor acumulación de placas de grasa y van obstruyendo las paredes de las arterias, provocando un endurecimiento de las mismas haciendo que circule menos la sangre por los vasos sanguíneos. Y es después de los 55 años cuando se ve la enfermedad arterial periférica, que no es más que un estrechamiento de los vasos sanguíneos fuera del corazón.