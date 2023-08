El verano es la época más oportuna para que los pies puedan desarrollar las infecciones producidas por hongos. Tanto el calor ambiental, las zonas oscuras, la sudoración y el agua son las condiciones que propician este problema.

Según el especialista en podología Iván Silva los síntomas de hongos en las uñas son variados y fáciles de detectar; ya que la textura de las uñas presentan condiciones que se perciben a simple vista, como engrosamiento, decoloración, fragilidad, descamación o irregularidad, separación del lecho ungueal y mal olor.

Las infecciones por hongos en las uñas no duelen, no molestan, no pican, no queman; usted solamente ve que está cambiando de color se están poniendo amarillenta, se han ahuecado o se ponen negruzcas.

Iván Silva podiatra