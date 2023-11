Desarrollo tecnológico ha quebrado la estructura de familias sanas

El primer espacio de desarrollo y oportunidad sana que tiene el ser humano es la familia. La salud mental de la misma va a depender de la crianza y la construcción de apegos sanos, autoestima, seguridad y valores durante la etapa de la infancia y adolescencia.

En los últimos días los avances tecnológicos han logrado tener un impacto significativo en la dinámica familiar, lo que se ha convertido en un desafío para los padres de la postmodernidad.

El psiquiatra José Miguel Gómez considera que es importante hacer uso equilibrado y consciente de la tecnología y todo lo relacionado a la inteligencia artificial para logra erradicar o minimizar los efectos negativos que pueden desarrollar en la familia.

Hay gente que están en una familia pero no socializan como familia y es preocupante entender que los muchachos viven contigo pero no hay comunicación, no hay apego, no hay vínculo…no almuerzan juntos, no duermen juntos, no rezan juntos, no se conocen porque la mayoría de padres tienen dos y tres trabajos salen de sus casas y regresan en la noche y esos muchachos lo está criando y lo está socializando un celular, una tablet, una computadora…

Psiquiatra José Miguel Gómez