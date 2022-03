La mejor hora para tener sexo según estudios científicos

¿Cuál es la mejor hora para tener sexo? Son muchos los que prefieren mantener relaciones sexuales nada más levantarse para empezar el día con energía y buen humor, y otros apuestan por hacerlo antes de dormir para conciliar mejor el sueño y dormir como un bebé.

Pero como en todas las facetas de la vida, la ciencia tiene también algo que decir en este asunto que, queramos o no, nos atañe a millones de personas en todo el mundo.

Sabemos que tener un momento íntimo con tu pareja no es algo que se pueda planificar en un calendario. La rutina diaria, el trabajo, la familia o los mil quehaceres a los que nos enfrentamos cada mañana pueden influir tanto en la frecuencia con la que mantenemos relaciones sexuales como en el tiempo que le dedicamos a esta actividad tan satisfactoria.

No es menos cierto que un encuentro sexual inesperado, sin haber sido pensado o planificado, siempre suele ser más placentero por lo sorprendente. Muchas veces cuando esperas que ese momento llegue con ansia, el resultado puede ser frustrante al haber puesto las expectativas demasiado altas.

Pero tranquilos, la ciencia habla. Según un estudio realizado por la Asociación Médica Británica y publicado en British Medical Journal, parece que la madrugada es el momento ideal para tener sexo y que el orgasmo sea más placentero que en cualquier otro instante de la jornada.

Concretamente, esta investigación señala que es a las 5:48 de la madrugada, ni un minuto antes ni uno después, la hora más oportuna. ¿Cuáles son los motivos? Pues muy fácil. Los científicos explican que es justo a esa hora y no a otra cuando tanto hombres como mujeres tienen un mayor nivel de testosterona que hace que nos sintamos más excitados y con más ganas de llegar al clímax.

¿Por qué es la mejor hora para tener sexo?

Hay varias razones que apoyan esta teoría. La primera de ellas es que parece que a esa hora de la noche, la hormona sexual se incrementa hasta un 50 por ciento en el caso de los hombres. Principalmente porque la glándula pituitaria (una glándula del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro), que es la responsable de su producción, se activa de forma automática durante las horas nocturnas.

Por su parte, en el caso de las mujeres, aunque la testosterona también aumenta, tienen el adicional de que deben combatir los altos niveles de melatonina, la que hace conciliar mejor el sueño. Y la testosterona sería mucho más importante cuando está saliendo el sol, responsable de la vitamina D, es decir, en las primeras horas del día.

Otra de las razones que explicarían que a las 5:48 horas es la mejor hora para tener sexo es que a esa hora nuestro cuerpo se encuentra recargado al máximo de energía. Después de un día estresante en el que el trabajo y/o las responsabilidades familiares nos dejan agotados y sin fuerzas, lo mejor es tratar de descansar y dormir las horas necesarias (no menos de siete) para que nuestro organismo recupere la fuerza necesaria para afrontar el día que está por llegar.

Las otras horas mágicas

Otros estudios apuntan también a otros momentos de la jornada perfectos para tener sexo. Sería justo después de comer porque eso hace que mejore el estado de ánimo y la productividad si luego tienes que volver al trabajo, pero también antes de dormir, ya que el orgasmo actúa como un somnífero natural.

La edad también influye

Hasta para el sexo, la edad es un grado. Tenemos que fijarnos en los ritmos circadianos, que son los ritmos biológicos que se desarrollan de forma cíclica. Estos regulan las funciones fisiológicas para que se repitan aproximadamente cada 24 horas.

Uno de los más conocidos es el ritmo circadiano del sueño, que se refiere a la transición entre el sueño y la vigilia y se asocia sobre todo a los estímulos de la luz y la oscuridad naturales. Pero también hay ritmos a la hora de comer, hacer deporte… y tener un orgasmo.

Esos ritmos van cambiando según se va cumpliendo años. Por eso, en este estudio se explica también que esa hora exacta es algo general. Pero que hay que ir cambiándola según la edad que tengamos.

Así las cosas, concluyen que en la madurez, el sexo debería practicarse por la noche, entre las 20 y las 22:30 horas. Además de ser un momento de placer, te ayudará a dormir mejor debido a la iberación de la oxitocina, la hormona que nos hace tener un mejor descanso y conciliar mejor el sueño al acostarnos. Sin embargo, entre los 20 y los 30 años, la mejor hora sería a las 8:20 de la mañana, cuando se está más predispuesto a ello.

Adiós a la monotonía

La ciencia está muy bien y las razones que dan para explicar que las 5:48 am es la mejor hora para tener sexo son loables y muy claras. Pero es cierto que no hay que seguir esa norma al pie de la letra y que lo mejor para una pareja es no caer en la rutina o en la monotonía tanto en el día a día como en las relaciones sexuales que se quieran tener.

Por eso, lo más recomendable es que la actividad sexual no tenga horario ni fecha en el calendario. Asimismo que los encuentros se produzcan a diferentes horas de la mañana, la tarde o la noche para que sean más divertidos y sorprendentes.