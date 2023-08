Iván Silva, médico especialista en podiatría, recomendó hacer compras conscientes a la hora de adquirir el calzado de los niños.

‘’Un niño con un zapato apretado, puede crear deformaciones’’ explicó Silva. Añadió, que lo ideal es que las madres estén pendientes del crecimiento de los pies de sus hijos para no provocar daños.

Los zapatos no deben ser ni muy grandes, ni muy pequeños y con las especificaciones correspondientes.

Según el especialista, los pies suelen dejar de crecer unos años después de la pubertad. En lo que respecta al momento en el que dejan de crecer, la edad «normal» para que dejen de crecer es alrededor de los 14 años en las chicas y de los 16 en los chicos. Pero no es hasta los 18 y 20 años cuando los cartílagos de crecimiento se cierran realmente.

Etapas del crecimiento del pie infantil

De los 0 a los 15 meses: El crecimiento suele ser de 3 milímetros cada dos meses. Se trata del momento en el que las extremidades más rápido van a crecer. Por eso, es muy normal tener que cambiar el calzado de nuestros bebés cada muy poco tiempo.

De los 2 a los 3 años: Momento en el que los más pequeños empiezan a gatear, dar sus primeros pasos y caminar. Lo ideal es que nuestros hijos vayan descalzos para favorecer su desarrollo sensorial. El crecimiento del pie empieza a ralentizarse, creciendo medio número cada 3 o 4 meses.

De los 4 a los 7 años: Nueva ralentización del crecimiento del pie de un bebé, que apenas varía.

A partir de los 7 años: En esta fase, podemos observar que el crecimiento es realmente cambiante y dependerá de cada individuo. Es muy importante adaptar el calzado al pie de los pequeños, tanto en talla como en anchura o sujeción. Cada persona es distinta y también lo serán sus necesidades. Tienes que saber que el crecimiento puede no parar hasta los 16 años, así que, aunque el pie ya tenga talla adulta con 12, por ejemplo, no implica que no vaya a seguir creciendo.