Gerber, la mundialmente famosa marca de alimentos exclusivos para bebé, como cada año, lanza una convocatoria para que de entre su público se pueda elegir el rostro que los representará durante todo el año.

En esta ocasión, apelando por un mundo inclusivo, la marca eligió por primera vez a una bebé con una condición física. Principalmente para enviar un mensaje que las imperfecciones son hermosas.

Isa Slish, una bebé de 7 meses y que nació con una discapacidad que afecta a su pierna derecha, fue nombrada este miércoles como la bebé Gerber 2022.

Meet the new Gerber Baby! 👶🏼 Baby Girl #IsaSlish will serve as the 2022 Gerber Spokesbaby. Her mother, Meredith Slish, says Isa was born without a femur or a fibula in her right leg.

