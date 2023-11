Apple anuncia ganadores de App Store Awards 2023

Apple premia a las mejores apps y juegos del año

El anuncio de los ganadores del App Store Awards 2023, llega después de haber anunciado también los mejores podcasts y libros del año, así como las canciones más escuchadas de Apple Music o el Replay 2023, un recopilatorio de nuestra actividad anual dentro de la plataforma de música en streaming de Apple que compite con el Spotify Wrapped 2023.

App Store Awards 2023

Los App Store Awards cuenta de diversas categorías. Por un lado, tenemos las mejores apps del año de cada uno de los dispositivos de Apple. Por otro lado, lo mismo, pero con los juegos. Por último, este galardón cuenta de un reconocimiento de las apps que han generado un mayor impacto social. Dicho esto, estos son los ganadores:

Aplicación del año para el iPhone: AllTrails.

Aplicación del año para el iPad: Prêt-à-Makeup.

Aplicación del año para el Mac: Photomator.

Aplicación del año para el Apple TV: MUBI.

Aplicación del año para el Apple Watch: SmartGym.

Juego del año para el iPhone: Honkai: Star Rail

Juego del año para el iPad: Lost in Play.

Juego del año para el Mac: Lies of P.

Juego del año de Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure.

Apps y juegos con mayor impacto cultural: Pok Pok, Proloquo, Too Good to Go, Unpacking y Finding Hannah.

Apple también ha mencionado al anunciar los premios que una de las tendencias del año en el App Store ha sido la Inteligencia Artificial generativa, con múltiples apps integrándola. Los ganadores de estos premios recibirán un bloque azul con el logo del App Store, así como un pequeño mensaje de reconocimiento en la parte trasera.