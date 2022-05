Yailin La Más Viral se convierte en una "Motomami"

Yailin, conocida como La Más Viral, y prometida del trapero Anuel AA calentó las redes sociales esta tarde de miércoles con unas fotografías que publicó en su perfil de Instagram. La dominicana compartió una serie de imágenes donde hace alusión al último disco de la española Rosalía.

Sobre una moto negra, y un ajustado traje del mismo color, donde la latina deja al descubierto buena parte de su cuerpo, la intérprete de Si tú me busca, se exhibió con un casco donde se lee el título del nuevo álbum musical de Rosalía. Acompañando a las ardientes fotos, encontramos el hashtag MOTOMAMI junto a un emoji de una motocicleta.

View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Unos minutos después la propia artista que ha dado vida al concepto, respondió con mucho cariño el post de Yailin. “La MotoMamiiii Mas ViraaaaLLLL”, escribió Rosalía, acompañando sus palabras de unos emoji de corazón.

La publicación en donde la pareja del boricua Anuel AA además deja ver los muchos tatuajes de su cuerpo, se ha vuelto viral al instante. Era de esperarse que una hora después alcanzara casi 200 mil reacciones y cientos de comentarios.

“@rosalia.vt se vienes ft. lo seeeee”, “@rosalia.vt queremos un tema de ustedes juntas”, “Rosalia no tiene nada Que ver con el drama que supuestamente tienen Karol y Yailin ..Ellas se han apoyado desde hace tiempo. Rosalia es agradecida, Yailin no le ha hecho nada, Rosalia no juzga a otras mujeres y, no es amiga de Karol pero también la apoya. Dejen el drama y dejen de intentar de meter a Rosalia en algo que no tiene nada que ver.”, son algunos de los comentarios que alcanzan a leerse entre los cientos que tiene el post en poco tiempo de estar público.

Por su parte Rosalía, la intérprete de Motomami también compartió las fotos de Yailin La Más Viral en una de sus historias de Instagram. Algunos especulan si en el futuro habrá alguna colaboración entre ambas cantantes. Lo real es que no hay confirmación del hecho, y sólo parece ser otras de las locuras de la dominicana, calentando las redes.

