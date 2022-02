Por Lauren Sepúlveda

Santo Domingo, RD.- Se ha vuelto una moda en muchas personalidades del mundo del entretenimiento la colocación de biopolímeros en los glúteos, moda no favorable para la salud. En una conversación entre CDN y el cirujano plástico y estético, Carlos González, el especialista explica la complicación que puede causar el uso de dicha sustancia.

Los biopolímeros son macromoléculas sintéticas que se utilizan de forma ilegal en el campo de la Medicina Estética como material de relleno. El uso de ducha sustancia provoca múltiples complicaciones tanto locales como sistémicas.

Adicionalmente, las complicaciones se pueden manifestar de forma inmediata o años después. Incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona que lo utilice.

Carlos González explicó que “los biopolímero son sustancias naturales o sintéticas que se utilizan para el relleno de diversas zonas del cuerpo. Son sustancias utilizadas ilegalmente que hacen bastante daño a quien las utilice”.

Esta sustancia se puede inyectar en cualquier parte del cuerpo, pero se utilizan principalmente para relleno en la zona glútea.

No obstante, González dijo que “lo recomendable es no utilizarlo”. Pero recomendó que en caso de hacerlo, lo correspondiente sea retirarlo de inmediato. “Recomiendo que se retiren inmediatamente, no esperar un signo o dolor”.

Al momento de retirar el biopolímero esto pudiera tener alguna complicación, la principal es la secuela de cicatrices. Además deja bastante depresión en los tejidos, sumándole a esto deformidades.

La sustancia posee un nivel de riesgo igualitario tanto en una persona joven como en una de edad más avanzada.

Otros procedimientos

“El principal procedimiento médico que se utiliza para el aumento de los glúteos en este caso es el uso de la propia grasa del paciente. Mediante técnicas de liposucción se extrae la grasa del paciente y se le inyecta en la zona deseada. O como segunda opción la colocación de implantes glúteos”, dijo el cirujano plástico y estético.

El costo para retirar los biopolímeros va a depender de la cantidad que se haya utilizado.

Además, el doctor recomendó que luego de retirárselo se recomienda seguir las recomendaciones del médico.

Añadió que “entre las orientaciones se encuentra dormir boca abajo si es retirado de los glúteos, tener cuidado con el área, limpiarla y medidas de cura”.

Figuras que han utilizado biopolímeros

Entre las figuras que han utilizado la sustancia se encuentra la Insuperable, Alexandra Hatcu y Dafne Guzmán. También, Nancy Medrano, Nabila Tapia, Hermes Meccariello y otras que han enfrentado estos peligros.

En esta semana la Insuperable anunció el retiro de los biopolímeros en que lleva en sus glúteos hace casi una década.

Puedes leer: La Insuperable retirará biopolímeros tras casi una década con ellos